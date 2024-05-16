Сенатор обвинила США в желании превратить Грузию в «раздавленную» Украину Сенатор Ковитиди: США начали раскачивать протестные настроения в Грузии

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Ольга Ковитиди

США хотят превратить Грузию в подобие «раздавленной и зависимой» Украины, заявила в разговоре с NEWS.ru сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Она подчеркнула, что Вашингтон пытается раскачивать протестные настроения на территории республики, финансируя их и координируя. По словам сенатора, желание Тбилиси реализовывать национальную политику раздражает Запад.

Именно США раскачивают протестные настроения в Грузии, финансируя их и координируя. По мнению США, охранять правопорядок в Грузии никто не имеет права, для того чтобы превратить Грузию в подобие раздавленной и зависимой Украины, — пояснила Ковитиди.

Как отметила сенатор, Вашингтон не готов признавать, что другие государства имеют право на самостоятельное и суверенное существование. При этом Грузия уже пыталась доказать США, что не стоит заставлять людей отказываться от национальных традиций в пользу чуждых для грузинского народа европейских правил, уточнила она. Ковитиди добавила, что грубым вторжением являются выступления министров иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии против закона об иноагентах, который приняли в Грузии.

Непонятно, что так возмутило контролируемых США чиновников, ведь в их «центре управления полетами» давно уже действует такой же точно закон об иноагентах, но в более жесткой редакции. Грубое вторжение в вопросы реализации внутренней политики Грузии свидетельствует об актуальности принятия данного закона в интересах национальной безопасности страны, — заключила сенатор.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна ранее заявил, что принятый парламентом Грузии закон об иностранных агентах может привести к санкциям в отношении республики со стороны Евросоюза. По его словам, нововведения отдаляют страну от ЕС. Как отметил Цакхна, грузинская сторона лишится таких преференций, как освобождение от виз и возможность стать членом Евросоюза.