В Эстонии пригрозили Грузии санкциями ЕС Глава МИД Эстонии: ЕС может ответить санкциями на закон об иноагентах в Грузии

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Маргус Цахкна

Принятый парламентом Грузии закон об иностранных агентах может привести к санкциям в отношении республики со стороны Евросоюза, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. По его словам, которые передает ТАСС, нововведения отдаляют страну от ЕС.

Этот закон отдаляет Грузию от Евросоюза. Это разворот назад, на который Евросоюз, безусловно, будет реагировать, — заявил Цахкна.

В ходе совместного брифинга в Тбилиси с участием президента Грузии Саломе Зурабишвили, а также глав МИД стран Балтии и Исландии дипломат подчеркнул, что грузинская сторона лишится таких преференций, как освобождение от виз и возможность стать членом ЕС. Цахкна добавил, что речь о «нарушениях прав человека, репрессиях». Обычно в ответ на это Евросоюз вводит санкции, подчеркнул он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявление Белого дома о пересмотре США отношений с Грузией, если в республике будет принят закон об иностранных агентах, является открытой угрозой. По ее словам, это стопроцентное вмешательство во внутреннюю политику суверенного независимого государства.

Парламент Грузии 14 мая одобрил в третьем, окончательном чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Инициативу поддержали 84 депутата, против проголосовали 30. При этом прения были омрачены дракой между депутатами.