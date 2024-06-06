США ввели визовые ограничения против десятков граждан Грузии

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США вводят визовые ограничения против десятков граждан Грузии, которых считают причастными к нарушению прав человека, заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер. Его брифинг транслируется на YouTube-канале ведомства. Эти меры связаны с недавно принятым Тбилиси законом об иноагентах.

Под санкции попали в том числе члены парламента страны. Миллер добавил, что Вашингтон готов предпринять и дополнительные действия в этом отношении.

3 июня спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что закон «О прозрачности иностранного влияния» вступил в силу. Он призван укрепить политическую, экономическую и социальную системы страны по отношению к вмешательствам извне, обратил внимание парламентарий.

После этого в Госдепартаменте предупредили, что Белый дом введет визовые санкции против Грузии из-за принятия властями республики закона об иноагентах. Там также сообщили, что Грузия рискует возможностью вступить в ЕС и НАТО. Действия правительства республики там посчитали несовместимыми с демократическими ценностями.

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский в свою очередь высказал мнение, что после принятия закона об иноагентах ЕС может пересмотреть безвизовый режим со страной. По его словам, для этого нужно большинство голосов государств-членов.