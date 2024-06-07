Политик увидел «проблеск надежды» в происходящих в Грузии событиях Политик Гиоргадзе: происходящее в Грузии вселяет надежду

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События в Грузии вселяют надежду, заявил на полях ПМЭФ грузинский политический деятель Игорь Гиоргадзе. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, люди видят, что происходит в стране. При этом он напомнил, что в конституции государства прописано его стремление войти в ЕС и НАТО. Пока этот пункт присутствует в Основном законе, говорить о кардинальных изменениях сложно, отметил он.

В Конституции Грузии записано стремление войти в ЕС и НАТО. Пока этот пункт присутствует, говорить о том, что там может произойти что-то кардинальное, — сложно. Но я согласен, то, что сейчас люди видят — у меня свой взгляд на это дело, опять-таки через призму спецслужб, — но все-таки это вселяет надежду, — говорит он.

Политолог Алексей Мартынов ранее высказывал мнение, что этой осенью в Грузии может произойти переворот во время выборов в парламент. По его словам, недавние массовые протесты в Тбилиси — подготовка к смещению власти по украинскому сценарию. Он отметил, что отчасти страну пытаются украинизировать. Это происходит из-за действий США. Ограничения с их стороны вводятся против тех депутатов, которые голосовали за закон об иностранных агентах.