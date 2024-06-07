Политолог назвал время возможного Евромайдана в Грузии Политолог Мартынов: попытку переворота в Грузии стоит ожидать осенью

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Тбилиси, Грузия

Этой осенью в Грузии может произойти переворот во время выборов в парламент, рассказал NEWS.ru политолог Алексей Мартынов. По его словам, недавние массовые протесты в Тбилиси — подготовка к смещению власти по украинскому сценарию.

Что касается украинизации, предполагаю, что попытка реализовать «площадной» переворот будет предпринята в ближайшее время. Скорее всего, осенью, когда там будут проходить выборы. Думаю, что происходящее в Тбилиси — генеральная репетиция переворота. Ее проводили в ходе манифестаций всякие активисты, приезжие, в том числе «гастролеры» с Украины, — заявил Мартынов.

Политолог отметил, что отчасти Грузию пытаются украинизировать сейчас. Это происходит из-за действий США. Ограничения с их стороны вводятся против тех депутатов, которые голосовали за закон об иностранных агентах.

США хотелось бы сыграть на территориальных претензиях Грузии к Южной Осетии и Абхазии. Но эти мечты украинизировать Грузию остаются мечтами Вашингтона. У политического руководства в Тбилиси и грузинского народа хватает ума не вовлекаться в эти ненужные им провокационные действия. Хотя вероятность переворота, к сожалению, остается, — сказал Мартынов.

Ранее представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон вводит визовые ограничения против десятков граждан Грузии, которых считают причастными к нарушению прав человека. Эти меры связаны с недавно принятым Тбилиси законом об иноагентах. Под санкции подпали в том числе члены парламента страны.

До этого манифестанты вышли к зданию парламента Грузии после того, как депутаты обошли вето на закон об иноагентах. На акцию пришли сотни протестующих. Они скандировали лозунги и свистели в ответ на решение парламента.