Протестующие окружили парламент Грузии после принятия закона об иноагентах

Фото: Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press

Манифестанты вышли к зданию парламента Грузии после того, как депутаты обошли вето на закон об иноагентах. На видео с места событий, которое публикует URA.RU, можно увидеть, что на акцию пришли сотни протестующих. Они размахивают флагами Грузии и Евросоюза. Парламент охраняют сотрудники полиции.

Как сообщает издание, в Еврокомиссии заявили, что ЕС глубоко сожалеет о принятии в Грузии закона об иноагентах. В союзе рассматривают все варианты ответа на это.

Как отмечает корреспондент «Известий», собравшиеся на проспекте Руставели скандировали лозунги и свистели. За ходом заседания, которое длилось несколько часов, они наблюдали на большом экране.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что один из еврокомиссаров припугнул его историей с покушением на премьера Словакии Роберта Фицо в ответ на преодоление вето на закон о прозрачности. Кто именно это был, политик не уточнил.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты объявляют о переходе к новой политике, предусматривающей введение визовых ограничений в отношении Грузии. Он пояснил, что речь идет о лицах, ответственных за подавление гражданского общества страны посредством кампании насилия и запугивания.