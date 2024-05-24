США введут ограничения в отношении Грузии Блинкен: визовый режим с Грузией будет ужесточен

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Энтони Блинкен

Так как закон об иноагентах, принятый на днях в Тбилиси, ограничивает свободу граждан и стигматизирует некоторые организации, Вашингтон переходит к новой политике, предусматривающей введение визовых ограничений, сказано в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. Его текст распространил Госдепартамент Соединенных Штатов.

Госдепартамент вводит новую политику визовых ограничений в отношении Грузии, которая будет применяться к лицам, ответственным за подрыв демократии в Грузии или соучаствующим в этом, а также к членам их семей, — заявил американский дипломат.

Он пояснил, что речь идет о лицах, ответственных за подавление гражданского общества Грузии посредством кампании насилия и запугивания. Под эти ограничения могут также попасть их ближайшие родственники. Блинкен добавил, что администрация США начала масштабный пересмотр сотрудничества с Грузией. Дипломат указал, что возможные меры будут зависеть от принятых Тбилиси решений.

Госсекретарь также рассказал о репрессивной тактике, применяемой грузинскими властями в отношении инакомыслящих для подавления демократии и основных свобод. Блинкен выразил надежду на то, что в Тбилиси пересмотрят закон об иноагентах.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что один из еврокомиссаров припугнул его историей с покушением на премьера Словакии Роберта Фицо в ответ на преодоление вето на закон о прозрачности. Кто именно это был, политик не уточнил.