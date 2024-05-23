Еврокомиссар припугнул премьера Грузии покушением на Фицо Премьер Грузии Кобахидзе сказал, что в ЕК его припугнули покушением на Фицо

Фото: IMAGO/Fotostand / Reuhl/Global Look Press

Ираклий Кобахидзе

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал, что один из еврокомиссаров припугнул его историей с покушением на премьера Словакии Роберта Фицо в ответ на преодоление вето на закон о прозрачности. Кто именно это был, политик не уточнил. Заявление премьера опубликовала пресс-служба правительства Грузии.

Была ошеломляющей угроза, которая прозвучала в телефонном разговоре с одним из еврокомиссаров. В беседе со мной еврокомиссар перечислил целый ряд мер, которые могут принять западные партнеры в случае преодоления вето на закон о прозрачности, и, перечисляя эти меры, отметил: «Вы же видели, что случилось с Фицо, и должны быть очень осторожны», — сказал Кобахидзе.

Ранее генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка заявил, что покушение на Роберта Фицо может быть переквалифицировано как теракт. По его словам, это будет зависеть от улик, расследование находится на начальном этапе.

Он подчеркнул, что соответствующие органы делают все, чтобы жители республики были в безопасности. Прокуратура также привлекает к уголовной ответственности тех, кто одобряет покушение на Фицо, добавил он.

По Фицо открыли огонь после выездного заседания правительства в культурном центре города Гандлова 15 мая. Политик подошел к местным жителям, собравшимся у учреждения. Один из них окликнул премьера, а затем открыл огонь. Пули попали в грудь, руку и брюшную полость главы кабмина. Его экстренно госпитализировали и прооперировали.