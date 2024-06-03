В Грузии вступил в силу скандальный закон об иноагентах Спикер грузинского парламента Папуашвили подписал закон об иноагентах

Фото: Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global look Press

В Грузии вступил в силу закон об иноагентах, следует из заявления спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили на брифинге в понедельник, 3 июня. Он объявил, что подписал документ, который ранее отказалась принимать президент республики Саломе Зурабишвили. По его словам, которые приводит ТАСС, закон призван укрепить политическую, экономическую и социальную системы страны по отношению к вмешательствам извне.

Сегодня я подписал закон «О прозрачности иностранного влияния», — приводит агентство слова Папуашвили.

Ранее официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер сообщил в письменном заявлении, что Грузия рискует возможностью вступить в ЕС и НАТО из-за антизападной риторики и законопроекта об иностранных агентах. По его словам, действия правительства республики несовместимы с демократическими ценностями. Чиновник добавил, что ставший предметом спора закон «вдохновлен» Москвой, но не упомянул, что аналогичный закон действует в самих США.

Несмотря на то что президент страны Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, грузинский парламент на прошлой неделе большинством голосов преодолел его. Папуашвили отметил, что 84 депутата проголосовали за, четыре выступили против.