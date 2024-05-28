Парламент Грузии поставил точку в вопросе о принятии закона об иноагентах Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иностранных агентах

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Парламент Грузии на пленарном заседании во вторник большинством голосов преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на закон об иностранных агентах. Трансляция заседания велась на сайте высшего законодательного органа страны. Спикер Шалва Папуашвили отметил, что 84 депутата проголосовали за, четыре выступили против.

84 депутата за, 4 — против. Закон принят, — сказал он.

Зурабишвили на брифинге 18 мая сообщила, что наложила вето на закон «О прозрачности иностранного влияния», который парламент принял в третьем чтении. Она подчеркнула, что документ противоречит конституции и препятствует продвижению страны на европейском пути.

Закон был одобрен 14 мая 84 законодателями, проголосовавшими за, против выступили 30 депутатов. Тогда Зурабишвили добавила, что предстоящие в октябре выборы дадут населению шанс «отменить» законопроект.

До этого помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на пресс-конференции в Тбилиси заявил, что Вашингтон введет персональные санкции против руководства Грузии, если в стране будет подорвана демократия. По его словам, речь идет о финансовых ограничениях и ограничениях на поездки в отношении некоторых лиц.