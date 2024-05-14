В США пообещали жесткий ответ на принятие Грузией закона об иноагентах Блинкен: США введут санкции против властей Грузии после «подрыва демократии»

Фото: Florian Gaertner/photothek/Global Look Press

Энтони Блинкен

Соединенные Штаты введут персональные санкции в отношении руководства Грузии, если в стране будет подорвана демократия, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на пресс-конференции в Тбилиси. По его словам, речь идет о финансовых ограничениях и ограничениях на поездки в отношении некоторых лиц, передает ТАСС. Так политик отреагировал на намерение властей принять закон об иностранных агентах, против которого выступает значительная часть общества, Евросоюз и сама президент страны Саломе Зурабишвили.

Если закон [об иноагентах] продвинется вперед без согласования с нормами ЕС и здесь будет подрыв демократии, насилие в отношении мирных протестующих, со стороны США последуют ограничения. Это будут финансовые ограничения и ограничения на поездки в отношении лиц, ответственных за эти действия, и их семей, — сказал О'Брайен.

Парламент Грузии одобрил в третьем, окончательном чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». По словам спикера законодательного органа Шалвы Папуашвили, эту инициативу поддержали 84 депутата, а против проголосовали 30.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отказался от визита в США после выдвинутого условия американской стороной о приостановке рассмотрения парламентом законопроекта об иноагентах. По мнению грузинских властей, требование не соответствует духу партнерства.