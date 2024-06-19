«Не страна-изгой»: в Госдуме назвали Северную Корею важным игроком в Азии Депутат Миронов: КНДР — важный игрок в Азиатском регионе

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын

Переговоры лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына необходимо рассматривать в контексте развития отношений Москвы с рядом государств, включая государства — члены БРИКС, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия — За правда» Сергей Миронов. По его словам, это проявление формирования многополярного мира и окончания эпохи гегемонии Запада.

Визит Путина в КНДР укладывается в логику этих процессов. Он показывает, что республика не страна-изгой, какой ее мечтают видеть США и их союзники, а участник глобальной трансформации, важный игрок в Азиатском регионе, — отметил Миронов.

По его словам, американцы десятилетиями «пытались задушить» санкциями КНДР, а также Иран, Кубу и целый ряд других «непокорных» стран. Они создали множество мифов об их отсталости и кровожадности и сами слишком уверовали в них, считает лидер СРЗП.

Теперь оказалось, что эти страны вполне могут бросить вызов США, тем более в сотрудничестве с Россией и Китаем. Напомню, что и КНДР, и Иран — это страны, обладающие собственными ядерными и ракетными технологиями. Отмахнуться или заткнуть им рот точно не получится. Расклад сил стремительно меняется не в пользу Запада, — добавил Миронов.

Он подчеркнул, что на смену политике «неоколониального доминирования» приходит принцип многополярности. При этом депутат подчеркнул, что Россия не строит глобальную антизападную коалицию, а развивает взаимовыгодные отношения с дружественными странами. Но если Запад продолжит «свою агрессивную политику», то такая военная коалиция возникнет естественным образом, считает Миронов.

Ранее Путин во время своего визита в Пхеньян заявил, что власти России не исключают возможности военно-технического сотрудничества с Северной Кореей. Глава государства отметил, что партнерство может развиваться в соответствии с договором о стратегическом взаимодействии.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев предположил, что Договор о всеобъемлющем сотрудничестве России и КНДР станет головной болью для США. Парламентарий подчеркнул, что положение американцев на восточном направлении довольно серьезно затруднится. Он напомнил, что в Южной Корее расположено одно из стратегических командований Вооруженными силами США.