«Головная боль для США»: депутат о подписанных в Пхеньяне документах Депутат Соболев: союзный договор КНДР и России затруднит положение США

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Ким Чен ЫН

Договор о всеобъемлющем сотрудничестве России и КНДР станет головной болью для США, считает член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. В разговоре с NEWS.ru парламентарий выразил мнение, что положение американцев на восточном направлении достаточно серьезно затруднится. Он напомнил, что в Южной Корее расположено одно из стратегических командований Вооруженными силами США.

Конечно, это головная боль для Америки. Ведь в Южной Корее располагается одно из стратегических командований Вооруженными силами США. И теперь их положение на данном направлении может достаточно серьезно затрудниться, — отметил Соболев.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что власти России не исключают возможности военно-технического сотрудничества с Северной Кореей. Глава государства отметил, что партнерство может развиваться в соответствии с заключенным договором о стратегическом взаимодействии.

Российский лидер также заявил, что режим санкций Совета Безопасности ООН против Северной Кореи, который запустили США и их союзники, необходимо пересмотреть. По его словам, постоянно декларируемые Западом пропагандистские штампы являются лишь ширмой, чтобы замаскировать агрессивные геополитические замыслы.