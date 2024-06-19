Путин призвал пересмотреть санкции против КНДР Путин: инспирированные США санкции Совбеза ООН против КНДР нужно пересмотреть

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин делает заявление для СМИ по итогам российско-корейских переговоров в Пхеньяне

Режим санкций Совета Безопасности ООН против Северной Кореи, который запустили Соединенные Штаты и их союзники, необходимо пересмотреть, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с главой КНДР Ким Чен Ыном. По его словам, постоянно декларируемые Западом пропагандистские штампы являются лишь ширмой, чтобы замаскировать его агрессивные геополитические замыслы, в том числе в регионе Северо-Восточной Азии, передает ТАСС.

Отмечу, что инспирированный США и их союзниками бессрочный ограничительный режим Совета Безопасности ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен, — сказал Путин.

Ранее Путин на переговорах с председателем Северной Кореи Ким Чен Ыном заявил, что новый фундаментальный документ ляжет в основу отношений России и КНДР на долгие годы вперед. По его словам, в строительстве межгосударственных связей стороны значительно продвинулись во время визита Ким Чен Ына в РФ в прошлом году.

Открывая переговоры с российским лидером, Ким Чен Ын заявил, что отношения России и Северной Кореи вступают в период нового расцвета, который даже нельзя сравнивать с советским периодом. Также он отметил роль Москвы в поддержании стратегического баланса в мире и поддержал проведение спецоперации на Украине.