Ким Чен Ын похвалил Россию за сохранение баланса сил в мире Ким Чен Ын заявил о важной роли России в поддержании баланса сил в мире

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (второй справа) во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Председатель КНДР Ким Чен Ын, открывая переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Пхеньяне, отметил роль Москвы в поддержании стратегического баланса в мире, а также поддержал проведение спецоперации на Украине. По его мнению, отношения России и Северной Кореи вступают в период нового расцвета, который даже нельзя сравнивать с советским периодом, передает РИА Новости.

Правительство КНДР оценивает важную миссию и роль сильной Российской Федерации в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире, а также выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении спецоперации на Украине, — подчеркнул Ким Чен Ын.

Путин в свою очередь подчеркнул, что Россия ценит поддержку КНДР, которую страна оказывает Москве, в том числе на украинском направлении. Он напомнил, что Москва ведет борьбу с навязываемой империалистической политикой Вашингтона.

Перед визитом главы РФ в Пхеньян в северокорейской газете «Нодон синмун» появилась его статья под названием «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года». Он рассказал, каким видит будущие отношения двух стран. Путин напомнил, что СССР стал первым государством, установившим дипломатические отношения с Северной Кореей. Президент России также поблагодарил Пхеньян за поддержку СВО и солидарность в ключевых мировых вопросах.