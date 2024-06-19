Путин напомнил о гегемонии США на встрече с Ким Чен Ыном Путин: Россия борется с империалистической политикой США

Фото: kremlin.ru

Ким Чен Ын, Владимир Путин

Россия ведет борьбу с навязываемой империалистической политикой США, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНДР Ким Чен Ыном, его слова приводит РИА Новости. Вместе с этим российский лидер поблагодарил главу Северной Кореи за поддержку российской политики.

Имею в виду нашу борьбу с навязываемой на протяжении десятилетий гегемонистской политикой, империалистической политикой Соединенных Штатов и сателлитов в отношении РФ, — сказал Путин.

Ранее в Пхеньяне на площади Ким Ир Сена началась церемония официальной встречи лидеров РФ и КНДР. По завершении совместной фотосессии главы стран проследовали в государственную резиденцию «Кымсусан».

Перед визитом главы РФ в Пхеньян в северокорейской газете «Нодон синмун» появилась его статья под названием «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года». Он рассказал, каким видит будущие отношения двух стран. Путин напомнил, что СССР стал первым государством, установившим дипломатические отношения с Северной Кореей. Президент России также поблагодарил Пхеньян за поддержку СВО и солидарность в ключевых мировых вопросах.

Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов предположил, что визит Путина в Пхеньян — это ответ на развивающиеся связи Запада со странами Азии. По его мнению, в Северо-Восточной Азии складываются два лагеря: в одном из них — Россия, КНДР и Китай, в другом — США, Япония и Южная Корея.