В КНДР официально началась церемония встречи Путина и Ким Чен Ына В Пхеньяне идет церемония встречи Путина и Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена

Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына стартовала в Пхеньяне, информирует корреспондент РИА Новости. По данным журналистов, она проходит на площади Ким Ир Сена.

К месту проведения подъехал кортеж российского лидера во главе с Aurus. После церемонии и общих снимков в государственной резиденции «Кымсусан» состоятся переговоры глав двух государств.

Ранее Путин и Ким Чен Ын не смогли решить, кто первым сядет в лимузин президента РФ. Они несколько раз жестами предлагали друг другу занять сиденье, но каждый из них уступал коллеге. В итоге Путин сел справа, а Ким Чен Ын с улыбкой обошел автомобиль и расположился на левом заднем сидении. Аэропорт они покинули на одной машине, их сопровождал кортеж мотоциклистов.

До этого стало известно, что глава РФ намерен возложить венок к монументу «Освобождение» и посетить организованный корейской стороной торжественный концерт. В завершение визита уже по дороге в аэропорт лидеры посетят храм Святой Живоначальной Троицы в квартале Чонбэк района Раннан.

Кроме того, Путин обратил внимание, что высоко ценит поддержку КНДР в проведении специальной военной операции на Украине. Российский лидер также упомянул солидарность Пхеньяна с Москвой по ключевым международным вопросам.