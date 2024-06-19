Путин и Ким Чен Ын посоревновались в галантности в Пхеньяне Путин и Ким Чен Ын несколько раз уступили друг другу место в лимузине в Пхеньяне

Фото: State Department/ZUMAPRESS/Global Look Press

Ким Чен Ын

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын не могли решить, кто первым сядет в лимузин российского президента, передает РИА Новости. Они несколько раз жестами предлагали друг другу занять сиденье, но каждый из них уступал коллеге.

В итоге Путин сел справа, а Ким Чен Ын с улыбкой обошел автомобиль сзади и расположился на левом заднем сидении. Аэропорт они покинули на одной машине, их сопровождал кортеж мотоциклистов.

Путин прибыл в Пхеньян из Якутска ближе к трем часам ночи по местному времени. Руководитель КНДР лично ждал российского лидера у трапа Ил-96. Политики обнялись, а затем сразу начали оживленную беседу.

Ранее Путин в статье для северокорейской газеты «Нодон Синмун», опубликованной Кремлем, написал, что высоко ценит поддержку КНДР в проведении специальной военной операции на Украине. Российский лидер также упомянул солидарность Пхеньяна с Москвой по ключевым международным вопросам, готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды на площадке Организации Объединенных Наций.

До этого стало известно, что по итогам поездки главы государства в Пхеньян может быть подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Его необходимо заключить на фоне глубокой эволюции обстановки в мире. Однако документ не будет направлен против других стран.