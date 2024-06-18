Опубликована статья Путина накануне визита в КНДР Опубликована статья Путина для «Нодон синмун» накануне визита в КНДР

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин и Ким Чен Ын

В преддверии дружественного двухдневного визита в КНДР президента РФ Владимира Путина пресс-служба Кремля опубликовала его статью для северокорейского газеты «Нодон синмун». Издание является центральным органом ЦК Трудовой партии КНДР и выходит с 1 ноября 1945 года. Тираж газеты составляет примерно 1,5 млн экземпляров.

Россия неизменно поддерживала и будет поддерживать КНДР и героический корейский народ в его противостоянии коварному, опасному и агрессивному врагу, в его борьбе за независимость, самобытность, право самому выбирать путь развития, — написал российский лидер.

Путин должен прибыть в Пхеньян из Якутска вечером 18 июня по местному времени. Газета «Нодон синмун» написала, что по этому поводу северокорейская столица наполнена атмосферой радости и ликования. Издание подчеркнуло, что российский лидер является исключительным политиком, который ведет страну к победе, укрепляет ее государственную мощь и сплачивает народ.

В предыдущий раз президент РФ наносил визит в КНДР 24 года назад — в июле 2000 года. Помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков заявил, что по итогам поездки главы государства в Пхеньян может быть подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Он отметил, что его необходимо заключить на фоне глубокой эволюции обстановки в мире. Однако документ не будет направлен против других стран, резюмировал Ушаков.

На визит Владимира Путина в КНДР не должны повлиять санкции, введенные Советом Безопасности ООН в отношении Пхеньяна, указывал председатель комитета по международным делам Совета Федерации Григорий Карасин. По его словам, и РФ, и Северная Корея и без того обложены ограничительными мерами со всех сторон.