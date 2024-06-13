В Совфеде оценили влияние санкций на визит Путина в КНДР Сенатор Карасин: России можно забыть о санкциях против КНДР

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

На визит президента России Владимира Путина в КНДР не должны повлиять санкции, введенные Советом Безопасности ООН в отношении Пхеньяна, сказал NEWS.ru председатель комитета по международным делам Совета Федерации Григорий Карасин. По его словам, и РФ, и Северная Корея и без того обложены ограничительными мерами со всех сторон.

Скажу вам прямо: сейчас санкциями обложили всех, включая и Корейскую Народно-Демократическую Республику, и нашу с вами родину, поэтому про санкции надо забыть, — заявил сенатор.

Ранее сообщалось, что официальный визит президента РФ Владимира Путина в КНДР может состояться в ближайшие несколько дней. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что Москва продолжит развивать отношения с республикой и будет делать это по восходящей. Право на развитие двусторонних отношений ни у кого не должно вызывать озабоченность и никем не должно оспариваться, заявил он.

Также, по данным СМИ, Путин может в июне посетить Вьетнам, причем, предположительно, это произойдет сразу после визита в Пхеньян. В Кремле пока не подтвердили информацию о возможном зарубежном турне главы государства, но пообещали своевременно информировать о подготовке таких поездок.