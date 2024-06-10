Стало известно о ближайших зарубежных поездках Путина «Ведомости»: Путин посетит Северную Корею и Вьетнам в ближайшее время

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин посетит КНДР и Вьетнам в ближайшие недели, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в дипломатических кругах. По данным газеты, российский лидер может посетить Вьетнам в июне «и, скорее всего, сразу после визита в КНДР».

Посол России в Северной Корее Александр Мацегора подтвердил изданию, что визит Путина в КНДР активно готовится. В Кремле пока не подтвердили информацию о возможном зарубежном турне главы государства.

Президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва ранее заявил, что во время переговоров с главой РФ Владимиром Путиным на полях ПМЭФ предложил множество сфер для сотрудничества, особенно на территории африканской страны. Он уточнил, что Хараре нужна поддержка Москвы в области сельского хозяйства, а именно в дальнейшей механизации. По словам зимбабвийского лидера, у России есть мощности, чтобы оказать такую помощь.

Владимир Путин на встрече с Мнангагвой заявил, что отношения с Африкой являются одним из приоритетных направлений для России. Переговоры с делегацией из стран континента, которая приехала для обсуждения мирной инициативы по украинскому направлению, состоялись в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце.