В Кремле заявили, что никто не может оспаривать сотрудничество РФ с КНДР Песков: никто не может оспаривать сотрудничество России с КНДР

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Дмитрий Песков

Москва будет продолжать развивать сотрудничество с Пхеньяном и у этого решения нет оснований для критики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также назвал Северную Корею соседом и другом России, передает ТАСС.

Северная Корея — наш сосед и друг. Мы поддерживаем дружественные отношения и продолжаем развивать их. У нас есть потенциал для укрепления наших двусторонних отношений, — отметил Песков.

Также он подчеркнул, что право России устанавливать хорошие отношения с соседями не должно вызывать беспокойств у других. Также такое решение не подлежит обсуждению, добавил Песков.

Ранее сообщалось, что Путин посетит КНДР и Вьетнам в ближайшие недели. По предварительной информации, российский лидер может приехать во Вьетнам в июне и, скорее всего, сразу после визита в КНДР.

Политолог Юрий Светов заявил, что президенту России предстоит деликатная миссия во время визита в КНДР и Вьетнам. Эксперт выразил мнение, что российский лидер хочет наладить отношения с Вьетнамом и поддержать Северную Корею. По его словам, сейчас вьетнамские проамериканские политики были отодвинуты от власти.