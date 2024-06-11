«Деликатная миссия»: политолог о визите Путина в КНДР и Вьетнам Политолог Светов: Путин хочет наладить отношения с Вьетнамом и поддержать КНДР

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президенту России Владимиру Путину предстоит деликатная миссия во время визита в КНДР и Вьетнам, считает политолог Юрий Светов. В беседе с NEWS.ru эксперт выразил мнение, что российский лидер хочет наладить отношения с Вьетнамом и поддержать Северную Корею. По его словам, сейчас вьетнамские проамериканские политики были отодвинуты от власти.

На мой взгляд, Путин посетит Вьетнам с целью восстановления того уровня отношений, который был у страны с Советским Союзом, а потом и с Россией. <...> Визит нашего президента туда — очень деликатная миссия, потому что мы должны сделать все возможное, чтобы наши нормальные отношения с Китаем не мешали налаживать связи с Вьетнамом, — уточнил политолог.

Как отметил эксперт, Вьетнам быстро развивает свою экономику. Он обратил внимание, что там сохраняется память о добрых взаимоотношениях с РФ. При этом политолог указал, что в последние годы США активно налаживали отношения с Вьетнамом, чтобы противопоставить его Китаю.

Светов напомнил, что с КНДР у России складываются сложные взаимоотношения. По его словам, в свое время Москва помогла Северной Корее отстоять свою независимость. Но, как уточнил эксперт, КНДР остается закрытой и специфической страной.

Главная сложность заключается в том, что РФ присоединилась к санкциям против КНДР, это отягощает наши отношения. Но за последние годы политика изменилась. У наших оппонентов из коллективного Запада есть свои болевые точки, на которые мы будем нажимать. И поддержка Северной Кореи — это одна из таких болевых точек, — считает политолог.

Он добавил, что визит президента России станет четким сигналом Южной Корее и Японии. Эксперт предположил, что Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын могут обсудить экономическое сотрудничество и специальную военную операцию на Украине. Он допустил, что РФ будет делиться накопленным опытом ведения боевых действий XXI века.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль своевременно сообщит о поездках Путина в Северную Корею и Вьетнам. По его словам, российским властям сначала предстоит согласовать визиты с представителями руководств этих стран.