В Кремле пообещали своевременно сообщить о визите Путина в Азию Песков: Кремль своевременно сообщит о визитах Путина в КНДР и во Вьетнам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Кремль своевременно сообщит о поездках президента РФ Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, российским властям сначала предстоит согласовать визиты с представителями руководств этих стран.

Вы знаете, что зарубежные визиты президента мы объявляем по согласованию с нашими зарубежными партнерами, с руководством тех стран, которые президент посещает. Поэтому, когда время настанет, мы будем делать соответствующие объявления, — ответил Песков на вопрос журналистов.

О возможной поездке Путина в Пхеньян и Ханой сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник в дипломатических кругах. По данным газеты, российский лидер может посетить Вьетнам в июне «и, скорее всего, сразу после визита в КНДР».

Ранее президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва заявил, что во время переговоров с Владимиром Путиным на полях ПМЭФ предложил множество сфер для сотрудничества, особенно на территории африканской страны. Он уточнил, что Хараре нужна поддержка Москвы в области сельского хозяйства, а именно в дальнейшей механизации. По словам зимбабвийского лидера, у России есть мощности, чтобы оказать такую помощь.