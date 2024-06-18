Путин оценил поддержку КНДР в проведении СВО Путин: Россия высоко ценит поддержку КНДР в проведении СВО на Украине

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Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин в статье для северокорейской газеты «Нодон Синмун», опубликованной Кремлем, написал, что высоко ценит поддержку КНДР в проведении специальной военной операции на Украине. Российский лидер также упомянул солидарность Пхеньяна с Москвой по ключевым международным вопросам, готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды на площадке Организации Объединенных Наций.

Мы готовы к тесному взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными. Для этого будем развивать альтернативные, неподконтрольные Западу механизмы торговли и взаимных расчетов, <...> выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии, — отметил Путин.

По его словам, оба государства будут развивать взаимные туристические поездки, а также наращивать культурные, образовательные, молодежные и спортивные обмены. Российский лидер подчеркнул важность всего того, что очеловечивает общение между странами и народами.

Владимир Путин также напомнил, что основные приоритеты партнерства двух стран наметились еще во время его первой поездки в Северную Корею в 2000 году. Ответный визит товарища Ким Чен Ына стал новой вехой в отношениях между Москвой и Пхеньяном. В заключение статьи президент РФ пожелал лидеру КНДР и его народу здоровья, масштабных успехов и процветания.

Ранее стало известно, что по итогам поездки главы государства в Пхеньян может быть подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Его необходимо заключить на фоне глубокой эволюции обстановки в мире. Однако документ не будет направлен против других стран.