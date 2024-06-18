Статья Путина для газеты КНДР: главное из того, о чем заявил президент

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи

В преддверии дружественного двухдневного визита в КНДР президента РФ Владимира Путина пресс-служба Кремля опубликовала его статью для северокорейского газеты «Нодон синмун». NEWS.ru приводит главные заявления российского лидера.

Что Путин заявил о поддержке СВО со стороны КНДР

Владимир Путин в статье для северокорейской газеты «Нодон Синмун» написал, что высоко ценит поддержку КНДР в проведении специальной военной операции на Украине. Российский лидер также упомянул солидарность Пхеньяна с Москвой по ключевым международным вопросам, готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды на площадке Организации Объединенных Наций.

«Мы готовы к тесному взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными. Для этого будем развивать альтернативные, неподконтрольные Западу механизмы торговли и взаимных расчетов, <...> выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии», — отметил Путин.

По его словам, оба государства будут развивать взаимные туристические поездки, а также наращивать культурные, образовательные, молодежные и спортивные обмены. Российский лидер подчеркнул важность всего того, что очеловечивает общение между странами и народами.

Владимир Путин также напомнил, что основные приоритеты партнерства двух стран наметились еще во время его первой поездки в Северную Корею в 2000 году. Ответный визит товарища Ким Чен Ына стал новой вехой в отношениях между Москвой и Пхеньяном. Президент РФ пожелал лидеру КНДР и его народу здоровья, масштабных успехов и процветания.

Как Путин в статье для газеты КНДР оценил действия Запада

Запад подталкивает Украину наносить удары по территории России, причем по заведомо мирным целям, написал в статье для «Нодон Синмун» Владимир Путин. Он указывает на тот факт, что западные противники снабжают Киев деньгами, оружием и разведывательными данными.

«Позволяют и фактически подталкивают использовать современное западное оружие и технику для нанесения ударов по российской территории. Причем чаще всего — по заведомо мирным целям», — подчеркнул российский лидер.

При этом попытки коллективного Запада сдержать и изолировать Россию провалились, написал Путин. Страна продолжает наращивать экономический потенциал, развивать промышленность, инфраструктуру, науку и культуру, отметил он.

По словам российского президента, США и их сателлиты стараются затянуть конфликт на Украине и даже разжечь его с большей силой. Вашингтон также выдвигает в адрес Пхеньяна неприемлемые требования, несмотря на желание северокорейских властей разрешить все разногласия, посетовал Путин.

«Отрадно, что наши корейские друзья — несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США — столь же эффективно отстаивают свои интересы», — написал он.

По мнению Владимира Путина, лидер КНДР правильно следует курсом, заложенным его предшественниками. Он подчеркнул, что в очередной раз в этом убедился на встрече, состоявшейся в сентябре прошлого года в России на космодроме Восточный.

Что известно о визите Путина в КНДР

Путин должен прибыть в Пхеньян из Якутска вечером 18 июня по местному времени. Газета «Нодон синмун» написала, что по этому поводу северокорейская столица наполнена атмосферой радости и ликования. Издание подчеркнуло, что российский лидер является исключительным политиком, который ведет страну к победе, укрепляет ее государственную мощь и сплачивает народ.

В предыдущий раз президент РФ наносил визит в КНДР 24 года назад — в июле 2000 года. Помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков заявил, что по итогам поездки главы государства в Пхеньян может быть подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Он отметил, что его необходимо заключить на фоне глубокой эволюцией обстановки в мире. Однако документ не будет направлен против других стран, резюмировал Ушаков.

Издание «Нодон синмун» является центральным органом ЦК Трудовой партии КНДР и выходит с 1 ноября 1945 года. Тираж газеты составляет примерно 1,5 млн экземпляров.

Читайте также:

Путин едет в Северную Корею? Что президент России обсудит с Ким Чен Ыном

В Госдуме заявили, что санкции в отношении КНДР нужно пересмотреть

МАГАТЭ заявило о необходимости возобновить сотрудничество с КНДР