Путин едет в Северную Корею? Что президент России обсудит с Ким Чен Ыном

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи

В дипломатическом корпусе заявили, что в ближайшее время президент России Владимир Путин может посетить Северную Корею. Эта поездка станет для главы государства второй — он был в Пхеньяне в начале первого президентского срока, 19−20 июля 2000 года. С тех пор отношения стран изменились, и РФ присоединилась к санкциям ООН против КНДР. Могут ли эти меры помешать визиту, будет ли Москва настаивать на их снятии и почему Запад обеспокоен из-за переговоров — в материале NEWS.ru.

Что известно о визите Путина в КНДР

Путин проведет зарубежное турне, в рамках которого посетит Вьетнам и Северную Корею, заявил посол России в КНДР Александр Мацегора. Он рассказал, что визит российского лидера в Пхеньян «активно готовится».

Сроки поездки пока неизвестны. Помощник Путина Юрий Ушаков 6 июня рассказал, что 3–4 июля у главы государства запланировано участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане. По его словам, говорить о других визитах пока рано, но они «обязательно будут». 10 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить о готовящихся поездках.

Источник «Ведомостей» в дипломатических кругах заявил, что тур состоится в ближайшие недели. 13 июня информационное агентство Yonhap со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации главы Южной Кореи сообщило, что Путин прибудет в Пхеньян «через несколько дней».

По данным портала NK News, на снимках аэропорта северокорейской столицы со спутника видно, что сотрудники воздушной гавани уже освободили место под самолеты российской делегации. Как пишут журналисты, на главной площади Пхеньяна ведутся строительные работы, которые могут свидетельствовать о подготовке к крупному торжественному мероприятию.

Главный научный сотрудник Центра «Россия, Китай, мир», член Академии военных наук доктор политических наук Владимир Петровский напомнил, что глава РФ получил приглашение посетить Пхеньян во время своей сентябрьской встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи

«Этот планируемый визит Путина полностью находится в русле добрососедских отношений России и КНДР. Соседей не выбирают, и такой визит нельзя расценивать как нарушение санкций, которые в свое время вводил Совет Безопасности ООН против Пхеньяна из-за развития его ядерной программы», — объяснил он NEWS.ru.

С кем встречались в КНДР Лавров и Шойгу

В 2000 году во время первого визита в КНДР Путин виделся в Пхеньяне с предыдущим лидером республики Ким Чен Иром. В сентябре 2023 года состоялась личная встреча президента РФ с нынешним главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, который прилетел в Россию. Лидеры стран вместе посетили космодром Восточный.

В июле 2023-го занимавший в тот момент пост министра обороны Сергей Шойгу присутствовал на праздновании окончания корейской войны в Пхеньяне. Он встретился с министром обороны КНДР Кан Сун Намом и с Ким Чен Ыном, осмотрел выставку с новыми образцами оружия и техники местного производства.

Глава МИД РФ Сергей Лавров посетил столицу КНДР в октябре 2023-го. Он провел переговоры с министром иностранных дел Цой Сон Хи. Также Лавров побеседовал с Ким Чен Ыном около часа, но никакой информации о деталях встречи не сообщалось.

Чего от визита Путина в КНДР ждут на Западе

Осенью 2023 года координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби со ссылкой на разведданные заявил, что КНДР с 7 сентября по 1 октября поставила России не менее тысячи контейнеров с боеприпасами и оружием. Вашингтон осудил Северную Корею за предполагаемое сотрудничество с РФ в военной сфере. По словам Кирби, Пхеньян якобы попросил у Москвы истребители, ракеты, бронетехнику и прочие виды вооружений.

Как отметил первый заместитель госсекретаря Штатов Курт Кэмпбелл, теперь власти США намерены следить за итогами визита Путина в КНДР. По его словам, Вашингтон обратил внимание на изменения в политике Пхеньяна и тщательно их изучает. Кэмпбелл считает, что Северная Корея предоставила России помощь, которая «оказала существенное влияние» на ситуацию в зоне боевых действий на Украине. «Это предмет озабоченности, это широко обсуждалось как в ЕС, так и в НАТО», — подчеркнул первый замгоссекретаря США.

Фото: KCNA/EPA/TASS Реактивные системы залпового огня KN-25

Анонимный источник Yonhap из Южной Кореи предположил, что поездка главы РФ в Пхеньян может совпасть по срокам со стратегическим диалогом между Сеулом и Пекином, в рамках которого стороны намерены обсудить вопросы дипломатии и безопасности. «Мы позаботимся о том, чтобы наши основные союзники и стратегические партнеры объединились с Южной Кореей по вопросам, касающимся Северной Кореи», — добавил чиновник.

Зачем Путин на самом деле едет в КНДР

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, что Северная Корея способна стать для России боеспособным союзником. По его мнению, Москва может оказать поддержку Пхеньяну в вопросах реорганизации армии.

«Нельзя исключать, что Ким Чен Ын предложит России свою помощь, потому что у Северной Кореи очень хорошая промышленность. Она функционирует на тех же принципах, что и российская. То есть это родственная военная промышленность. Например, калибр снарядов КНДР совпадает с нашими калибрами», — пояснил Матвийчук в разговоре с NEWS.ru.

Петровский сомневается, что Путин и Ким Чен Ын будут обсуждать вопросы военного сотрудничества. По мнению эксперта, основными темами встречи станут торгово-экономические отношения, развитие гуманитарных связей, особенно туризма, между странами.

«Будут обсуждаться. Сейчас Северная Корея становится достаточно популярным направлением, особенно для людей, которые живут на российском Дальнем Востоке. Что касается разговоров, будто Северная Корея поставляет России боеприпасы, — Россия в этом не нуждается. Кроме того, в договоре стран о дружбе и сотрудничестве вообще нет положения о военных поставках. Поэтому опасения Запада беспочвенны», — считает он.

Эксперт напомнил, что Пхеньян заинтересован в развитии космической программы. В ноябре с третьей попытки КНДР вывела на орбиту разведывательный спутник «Манриген-1». Ракета-носитель «Чхоллима-1» с аппаратом стартовала с космодрома Сохэ.

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press Ким Чен Ын осматривает новую систему тактического ракетного вооружения

«На космодроме Восточный Путин и Ким Чен Ын обсуждали перспективы сотрудничества в сфере мирного космоса. У Пхеньяна есть амбиции стать полноценной космической державой. Для этого нужны баллистические ракеты и технологии, которыми обладает Россия. Поэтому я не исключаю, что этот вопрос будет тоже обсуждаться во время визита Путина», — добавил Петровский.

Снимет ли Россия санкции с КНДР

Санкции ООН против Пхеньяна мешают наладить отношения республики с другими странами. Ограничительные меры были введены в 2006 году, после того как Северная Корея провела ядерные испытания.

Россия их поддержала: Путин подписал указ, который запретил юридическим и физическим лицам из РФ перемещать, вывозить или обмениваться с республикой рядом товаров. В их числе боевые танки, бронированные машины, артиллерийские системы большого калибра, боевые самолеты и вертолеты, военные корабли и другие. В 2017 году Москва ввела дополнительные запреты на торгово-экономическое, банковско-финансовое и научно-техническое взаимодействие с КНДР.

Сейчас Москва призывает пересмотреть санкционный режим. 12 июня на заседании Организации Объединенных Наций постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сказал, что механизмы корректировки рестрикций в отношении Пхеньяна не работают. По его словам, меры, введенные против других государств, регулярно пересматриваются, а Северная Корея стала страной-исключением, которой отказано во всем.

По мнению Петровского, в середине 2000-х Россия и Китай как постоянные члены Совбеза ООН вынужденно поддержали санкции против КНДР. Он предположил, что это было необходимо, чтобы выступить против распространения ядерного оружия. Отношения Москвы и Пекина с Западом не были такими плохими на тот момент, как сейчас, объяснил эксперт.

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press Северная Корея впервые провела испытания стратегической крылатой ракеты «Пульхвасар-3-31»

«На экспертном уровне говорят, что сегодня Россия точно бы не поддержала такие санкции. Потому что часть ограничений напрямую не касается ракетно-ядерной программы Пхеньяна и носит несколько абсурдный характер. В РФ говорят, что необязательно так строго исполнять эти санкции, особенно те из них, которые неразумны», — отметил собеседник.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что ограничительные меры в отношении Пхеньяна уже устарели.

«Сейчас санкциями обложили всех, включая и Корейскую Народно-Демократическую Республику, и нашу с вами родину, поэтому про санкции надо забыть», — резюмировал он.

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