Какое оружие КНДР может поставить РФ для СВО: итоги встречи Путина и Кима Лидер Северной Кореи обсудил сотрудничество в разных сферах с российским президентом

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Ким Чен Ын

В среду, 13 сентября, завершились четырехчасовые переговоры президента России Владимира Путина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына на космодроме Восточный. После встречи состоялся торжественный обед. Почему переговоры прошли именно на космодроме, какие главные темы обсудили главы государств, как КНДР может помочь России с достижением целей специальной военной операции (СВО) — в материале NEWS.ru.

Что известно о встрече Путина и Ким Чен Ына

Перед началом переговоров Путин и Ким Чен Ын осмотрели несколько объектов на космодроме Восточный, в том числе стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2». Также российский лидер показал северокорейскому коллеге новинку российского автопрома — машину Aurus.

Эксперт объяснил, что переговоры Путина и Кима состоялись на космодроме Восточный, так как Северная Корея — это космическая держава

После завершения переговоров главы государств приняли участие в официальном обеде, который Путин устроил в честь северокорейского гостя. Делегацию из Пхеньяна угощали блюдами русской кухни на дальневосточный лад: салатом из утки с нектарином и инжиром, пельменями с камчатским крабом, ухой из белого амура и антрекотом из мраморной говядины с овощами. На десерт гостям предложили таежную бруснику с кедровыми орехами и сгущенным молоком. Затем Ким Чен Ын отправился во Владивосток и Комсомольск-на-Амуре, где он посетит российский флот, заводы и академии наук.

О чем говорили Путин и Ким Чен Ын

В ходе переговоров Путин и Ким обсудили двусторонние отношения, международные вопросы, а также сотрудничество России и Северной Кореи в военно-технической и других сферах. По итогам встречи президент РФ назвал разговор с лидером КНДР продуктивным. По его словам, у России и КНДР много совместных интересных проектов, в том числе в сфере транспортного сообщения, логистики, возобновления работы морского порта.

Кореевед, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Константин Асмолов считает, что два лидера также говорили о новом военном блоке, который Токио, Сеул и Вашингтон хотят создать в Азии.

«Они обсудили стратегическую ситуацию, которая сложилась после того, как саммит руководителей Японии, Южной Кореи и США заложил основу для формирования азиатского аналога НАТО», — предположил эксперт.

По мнению Асмолова, на саммите в Кэмп-Дэвиде, который состоялся 18 августа, были подписаны документы, которые позволят сформировать региональный военный блок.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин, Ким Чен Ын

«Формально нет разделов про военную техническую помощь. Это связано с тем, что все подобные договоренности уже давно благополучно существуют между Соединенными Штатами, Японией и Кореей и отмечены в других документах», — говорит эксперт.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Ким Ен Ун предположил в разговоре с NEWS.ru, что КНДР и Россия будут координировать свои действия, чтобы реагировать на угрозы от нового блока. Впрочем, он сомневается, что стороны создадут собственный военный союз в Азии.

Что лидер КНДР сказал о России и СВО

Глава Северной Кореи заявил, что его визит в Россию — показатель того, что отношения с Москвой являются приоритетными для Пхеньяна.

«Наша дружба имеет глубокие корни, и сейчас для нашей страны самым первым приоритетом являются отношения с Российской Федерацией», — сказал Ким Чен Ын.

Северокорейский лидер назвал СВО «священной борьбой России для защиты государственного суверенитета» и сказал, что КНДР всегда будет на стороне Москвы. По его словам, цели спецоперации будут выполнены.

Фото: МО РФ Дмитрий Песков сказал, что взаимоотношения между Москвой и Пхеньяном подразумевают взаимодействие в «чувствительных областях»

«Сейчас Россия поднялась для защиты своего государственного суверенитета и защиты своей безопасности для противодействия гегемонистическим силам, которые противостоят России», — заявил он.

Кто еще принял участие в переговорах Путина и Ким Чен Ына

Вместе с Ким Чен Ыном приехали высокопоставленные чиновники и военные, включая главу МИД КНДР Цой Сон Хи, главу отдела военного управления ЦК Трудовой Партии Пак Чон Чхон и заместителя главы Центрального военного комитета Ли Бен Чхоль.

Со стороны России в переговорах приняли участие многие члены правительства, в том числе министр обороны Сергей Шойгу, который, как ожидалось, должен был обсудить с Ким Чен Ыном вопросы военной безопасности.

Эксперт Ким Ен Ун предположил, что делегации обсудили сотрудничество в военной сфере, промышленности, торговле, строительстве и безопасности.

Почему встреча состоялась на космодроме Восточный

По мнению востоковеда, переговоры прошли на «Восточном», так как Северная Корея — это космическая держава, которая интересуется освоением космоса.

«Я думаю, тот факт, что встреча состоялась именно там, говорит о том, что Северная Корея и Россия начнут сотрудничать в космической отрасли», — говорит эксперт.

Вместе с тем Ким Ен Ун отметил, что российский президент отличается нетривиальными подходами. Ранее все думали, что встреча пройдет во Владивостоке, а не на космодроме.

Как КНДР может помочь России с СВО

В среду, 13 сентября, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков намекнул на военное сотрудничество России с Северной Кореей. Он сказал, что взаимоотношения между Москвой и Пхеньяном подразумевают взаимодействие в «чувствительных областях».

«В любом случае комплекс взаимоотношений подразумевает диалог и взаимодействие в чувствительных областях, таких как военное взаимодействие, обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам в области безопасности», — заявил он.

Фото: Cheng Dayu/Xinhua/Global Look Press

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец рассказал NEWS.ru, что военно-промышленный комплекс (ВПК) КНДР способен выпускать все виды вооружений и боеприпасов, поэтому сотрудничество между Россией и Северной Кореей может быть полезным для СВО.

«России в ходе СВО не помешает оружие, например артиллерия, которая у Северной Кореи очень неплоха. Мы ведем интенсивный артиллерийский огонь, а любое артиллерийское оружие имеет износ, оно не может работать бесконечно. Не помешают нам виды связи, средства РЭБ, и это все, конечно, будет влиять на ход боевых действий в зонах СВО», — заявил он.

В то же время ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин объяснил NEWS.ru, что поставлять вооружения с Дальнего Востока для Москвы невыгодно: пока они доедут до Украины, пройдет около 12 дней.

«За это время можно свои ракеты выпустить, наш ВПК сегодня на это вполне способен», — заметил Жебин.

Напомним, в июле Шойгу отправился в КНДР, чтобы принять участие в военном параде в честь 70-й годовщины подписания перемирия в корейской войне 1950–1953 годов. Сообщалось, что во время своего визита он мог договориться о поставках боеприпасов из Северной Кореи в Россию.

Какие еще могут быть итоги встречи Путина и Кима

Кореевед Юрий Лямин сказал NEWS.ru, что на данном этапе сложно что-то прогнозировать, так как КНДР находится по сильными ограничениями из-за санкций со стороны ООН. Эксперт предположил, что Россия могла бы перестать соблюдать эти санкции и начать сближение с Северной Кореей.

«Возникает вопрос: а следует ли России соблюдать эти санкции сейчас, когда Запад и так ввел против нас жесткие ограничения? Пхеньян вполне может предложить Москве различные вооружения и боеприпасы, которые могут понадобиться... Бояться уже нечего», — отметил Лямин.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

Ким Ен Ун сказал NEWS.ru, что встреча лидеров стран станет сигналом для США и их союзников не обострять обстановку в Восточноазиатском регионе. По его словам, Россия и Северная Корея находятся «в одном окопе в борьбе против однополярного мира».

«Мы даем понять американцам, японцам и южнокорейскому президенту, чтобы они не пытались устроить военную провокацию. С учетом того, что украинское контрнаступление выдыхается, Соединенным Штатам нужно уйти от этого позора. Им было бы интересно завязать какой-нибудь конфликт на Корейском полуострове и отвлечь внимание от Украины», — отметил кореевед.

Как на встречу Путина и Ким Чен Ына отреагировали в США

Президент США Джо Байден на просьбу прокомментировать поездку Ким Чен Ына в Россию ответил лишь улыбкой. 11 сентября представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что США накажут Пхеньян новыми санкциями, если он предоставит Москве оружие.

«Я напомню обеим странам, что любая передача оружия из Северной Кореи в Россию будет нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН»... Мы будем продолжать применять санкции и, не колеблясь, введем новые санкции, если это будет необходимо», — заявил он.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон видит подвижки во взаимодействии России и КНДР по оборонной линии, но считает, что Пхеньян можно убедить отказаться от отношений с Москвой.

«Наш анализ показывает, что переговоры КНДР и России об оборонной поддержке сейчас продвигаются... Но мы продолжим искать возможности для того, чтобы убедить северокорейцев не предпринимать шаги [в этом направлении]», — подчеркнул он.

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме Восточный Фото: Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме Восточный Фото: kremlin.ru Владимир Путин на космодроме Восточный Фото: kremlin.ru Владимир Путин на космодроме Восточный Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Владимир Путин с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном перед началом посещения космодрома Восточный Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Владимир Путин с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном перед началом посещения космодрома Восточный Фото: kremlin.ru Перед началом осмотра космодрома Восточной Владимир Путин побеседовал с ученицей Марией Андреевой, принимающей вместе с Классическим лицеем № 1 Ростова-на-Дону участие в разработке спутников Фото: kremlin.ru Перед началом осмотра космодрома Восточной Владимир Путин побеседовал с ученицей Марией Андреевой, принимающей вместе с Классическим лицеем № 1 Ростова-на-Дону участие в разработке спутников Фото: Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме Восточный Фото: Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме Восточный Фото: Артем Геодакян/ТАСС Владимир Путин и Ким Чен Ын Фото: Артем Геодакян/ТАСС Владимир Путин и Ким Чен Ын Фото: Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме Восточный Фото: Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме Восточный Фото: kremlin.ru Владимир Путин с Юрием Трутневым и Юрием Борисовым Фото: kremlin.ru Владимир Путин с Юрием Трутневым и Юрием Борисовым Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме Восточный Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме Восточный

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