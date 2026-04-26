Путин поблагодарил воинов КНДР, которые защищали Курскую область

Президент России Владимир Путин поблагодарил северокорейских воинов, которые принимали участие в боевых действиях в Курской области. В рамках приветствия участникам торжественной церемонии по случаю открытия в Пхеньяне Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции он выразил свое восхищение мужеством солдат, передает пресс-служба Кремля.

Хотел бы от всей души поблагодарить доблестных корейских воинов — участников боевых действий в Курской области — и воздать дань памяти павшим героям, — сказал Путин.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл в КНДР в рамках рабочей поездки. Парламентарий посетил церемонию открытия мемориала и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции. Новое учреждение посвящено доблести корейских военнослужащих, участвовавших в освобождении Курской области.

Кроме того, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что корейские бойцы, принимавшие участие в вытеснении украинских сил с территории Курской области, собственными действиями подтвердили подлинный союзнический характер отношений между Пхеньяном и Москвой. Министр добавил, что эти военнослужащие продемонстрировали исключительное мужество и доблесть.