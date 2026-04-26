26 апреля 2026 в 11:08

Путин поблагодарил воинов КНДР, которые защищали Курскую область

Военнослужащие Корейской Народно-Демократической Республики, участвовавшие в освобождении территории Курской области Военнослужащие Корейской Народно-Демократической Республики, участвовавшие в освобождении территории Курской области Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поблагодарил северокорейских воинов, которые принимали участие в боевых действиях в Курской области. В рамках приветствия участникам торжественной церемонии по случаю открытия в Пхеньяне Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции он выразил свое восхищение мужеством солдат, передает пресс-служба Кремля.

Хотел бы от всей души поблагодарить доблестных корейских воинов — участников боевых действий в Курской области — и воздать дань памяти павшим героям, — сказал Путин.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл в КНДР в рамках рабочей поездки. Парламентарий посетил церемонию открытия мемориала и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции. Новое учреждение посвящено доблести корейских военнослужащих, участвовавших в освобождении Курской области.

Кроме того, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что корейские бойцы, принимавшие участие в вытеснении украинских сил с территории Курской области, собственными действиями подтвердили подлинный союзнический характер отношений между Пхеньяном и Москвой. Министр добавил, что эти военнослужащие продемонстрировали исключительное мужество и доблесть.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Боня сделала признание на фоне травмы ноги
В африканской стране убили министра обороны
Названы суточные потери ВСУ в зоне спецоперации
Стало известно, в чем заблуждались первые ликвидаторы аварии на ЧАЭС
«Дальше будет хуже»: в Кремле дали Украине один важный совет
Пьяный водитель переехал двух человек в Иркутской области
В Минобороны России назвали число сбитых за сутки беспилотников ВСУ
Пациентка сама отремонтировала палату в адыгейской больнице
Санду решила устроить «свидание» с Зеленским у Чернобыльской АЭС
Почему не работает Telegram сегодня, 26 апреля: замедление, блокировка
Магнитные бури сегодня, 26 апреля: что завтра, скачки атмосферного давления
Мошенники убедили ребенка «украсть» у матери крупную сумму денег
Пострадавшего при стрельбе на ужине с участием Трампа выписали из больницы
«Это заходит слишком далеко»: Европу предупредили о жестком ответе России
В Курской области возложили цветы в память об освобождении региона от ВСУ
Стрелок из США оказался фанатом «врага» Трампа
Липцы, Харьков, Шевченко: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 апреля
Синоптик пообещал москвичам метель и снежные шквалы
Трое молодых людей погибли при атаке ВСУ на ЛНР
Песков рассказал, какой кризис усугубляется в странах Европы
Дальше
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
