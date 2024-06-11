Военный эксперт рассказал, как Северная Корея может помочь России в СВО Военэксперт Матвийчук: Северная Корея представляет боеспособного союзника России

Северная Корея представляет для России боеспособного союзника, считает полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В разговоре с NEWS.ru военный эксперт допустил, что председатель КНДР Ким Чен Ын может предложить России свою помощь в специальной военной операции в вопросе технологий. Так, по его словам, калибры северокорейских снарядов совпадают с российскими.

Нельзя исключать, что Ким Чен Ын предложит России свою помощь, потому что у Северной Кореи очень хорошая промышленность. Она функционирует на тех же принципах, что и российская. То есть это родственная военная промышленность. Например, калибр снарядов КНДР совпадает с нашими калибрами, — пояснил Матвийчук.

Как уточнил эксперт, Россия в свою очередь может предложить КНДР свои технологии и союзников в вопросе реорганизации армии, которая необходима по опыту ведения боевых действий на Украине. Матвийчук подчеркнул, что США санкционной политикой добились объединения стран: Ирана, КНДР и России. Он также допустил, что в ходе предстоящего визита в Северную Корею президент России Владимир Путин будет вести переговоры не по военному, а по экономическому и финансовому союзу.

Ранее стало известно, что Путин посетит КНДР и Вьетнам в ближайшие недели. По предварительной информации, российский лидер может посетить Вьетнам в июне «и, скорее всего, сразу после визита в КНДР».