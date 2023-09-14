Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную Корею

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина посетить Северную Корею, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на ЦТАК. В заявлении утверждается, что глава РФ принял предложение своего коллеги.

Ким Чен Ын из Северной Кореи приглашает Путина посетить КНДР <...>. Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею, — говорится в публикации.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время может состояться встреча министров иностранных дел России и Северной Кореи. По его словам, контакты по линии глав внешнеполитических ведомств возможны в октябре.

Недавно президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе и двусторонним отношениям. Также он отметил, что у РФ и КНДР много совместных интересных проектов, в том числе в сфере транспортного сообщения, логистики, возобновлении работы морского порта. Кроме того, России есть что предложить Северной Корее в сфере сельского хозяйства.

На торжественном обеде лидер КНДР ранее выразил уверенность в победе России в ходе специальной военной операции на Украине. Он также подчеркнул, что нынешний визит может послужить стимулом для дальнейшего формирования нерушимого стратегического сотрудничества между Россией и Северной Кореей.