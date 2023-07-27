Шойгу в Пхеньяне встретился с Ким Чен Ыном

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в Пхеньяне встретился с лидером КНДР Кин Чен Ыном, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. В сообщении подчеркивается, что эта встреча послужит углублению связей между Россией и Северной Кореей.

В ходе встречи с северокорейским лидером российский министр обороны передал ему личное послание от президента Владимира Путина. Ким Чен Ын выразил благодарность за послание. ЦТАК также отметило, что Шойгу и Ким Чен Ын обменялись подарками.

Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в Пхеньян 25 июля. Делегацию у трапа ждал почетный караул корейской армии и министр обороны КНДР Кан Сун Нам. Одна из женщин-военнослужащих преподнесла российскому министру букет цветов. Российской делегации также выразили «боевой привет и полную поддержку».

Визит приурочен к празднованию 70-летия окончания Корейской войны. Он продлится до 27 июля. В пресс-службе Минобороны РФ отметили, что он станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами.

Госдепартамент США в этой связи призвал Москву использовать свое влияние на КНДР для ослабления напряженности на Корейском полуострове.