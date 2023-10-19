«Стратегический уровень»: Лавров оценил отношения России и КНДР Лавров: отношения РФ и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с северокорейской коллегой Цой Сон Хи в правительственной резиденции Кымсусан, передает ТАСС. Глава российского МИД отметил, что это произошло после сентябрьской встречи лидеров двух стран.

После проведения исторического саммита между президентом [Владимиром] Путиным и председателем государственных дел Ким Чен Ыном на космодроме Восточный 13 сентября мы можем с уверенностью сказать, что эти отношения вышли на качественно новый, стратегический уровень, — подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров напомнил, что 75 лет назад СССР первым признал молодое корейское государство. Министр добавил, что свой вклад в становление отношений между Москвой и Пхеньяном внесли бывшие руководители КНДР Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

Министр иностранных дел КНДР отметила, что товарищеские узы укрепляются на частных встречах глав МИД двух стран, а корейско-российские отношения «развиваются с новой жизненной силой».

Ранее Ким Чен Ын в поздравлении Владимиру Путину по случаю 75-летия установления дипломатических отношений двух стран заявил, что контакты с Россией будут развиваться «на новом высоком уровне». В послании он также указал на то, что надеется на победу российского народа в борьбе с гегемонией империалистов.