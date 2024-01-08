Какой Ким Чен Ын на самом деле, есть ли у КНДР ядерное оружие Лидер КНДР Ким Чен Ын отмечает день рождения 8 января

Фото: Global Look Press

Ким Чен Ын

Председатель Государственного совета КНДР и генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын 8 января отмечает день рождения. В каком именно году родился лидер КНДР, точно не известно. Называют как 1982-й, так и 1983 и 1984 годы. Зато известно, что к власти в стране он пришел 17 декабря 2011 года. Как показал себя за эти годы Ким Чен Ын? Как изменилась при нем КНДР — самое закрытое, по оценкам международных организаций, государство в мире? Как Северная Корея помогает России и можно ли назвать Пхеньян союзником Москвы? Об этом NEWS.ru рассказал кореевед профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков.

справка

Сколько лет Ким Чен Ыну, что известно о его семье

Лидер Северной Кореи родился, по официальным данным, 8 января, но в отношении года существуют разногласия. Даже российские государственные информагентства предполагают три варианта — от 1982 до 1984 года. В Пхеньяне утверждают, что Ким Чен Ын родился в 1982 году. Однако Японская вещательная корпорация считает, что год рождения лидера КНДР специально завышен ради совмещения юбилейных дат его дедушки Ким Ир Сена (родился в 1912 году) и отца Ким Чен Ира (родился в 1942 году).

Ким Чен Ын — младший сын предыдущего председателя КНДР Ким Чен Ира и, предположительно, Ко Ен Хи, его неофициальной жены японского происхождения. Вместе со своими братом и сестрой — Ким Чен Чхолем и Ким Е Чжон — Ким Чен Ын окончил школу в швейцарском Берне. При этом южнокорейские СМИ писали, что за рубежом дети практически не покидали свою резиденцию — так их берегли от влияния капитализма. Впоследствии наследник правящей династии вернулся в Северную Корею, где продолжил образование в Университете имени своего деда, Ким Ир Сена, и Военном университете, названным в его же честь.

Супруга северокорейского лидера Ли Соль Чжу (1985 года рождения) — выпускница университета имени Ким Ир Сена, известная в КНДР певица. Ее отец — преподаватель, мать — врач. По информации южнокорейских СМИ, лидер КНДР узаконил отношения с ней в 2009 году. У пары трое детей, они родились в 2010, 2013 и 2017 годах.

Фото: g90/Miramax Films/Global Look Press Ким Чен Ын и Ли Соль Чжу

Как на Ким Чен Ыне сказалось европейское воспитание

— Александр Николаевич, жизнь в Европе как-то сказалась на мировоззрении Ким Чен Ына?

— Думаю, да. Он семейный человек. Он стал первым руководителем КНДР, который представил народу свою жену. Его бабушка стала в стране объектом культа, но он возник спустя много лет после ее смерти и стал частью возвышения ее сына Ким Чен Ира. Сам он формально не был женат, хотя у него было много женщин, но ни одну из них он не упомянул публично. Более того, за разговоры о его личной жизни можно было попасть в тюрьму, и такие случаи были, он слыл любителем красивых актрис.

А Ким Чен Ын показал обществу свою жену через несколько месяцев после прихода к власти. С ней он появляется постоянно, но она никаких политических претензий не имеет, милая домохозяйка. Был такой эпизод, который вполне соответствует ее образу. Она вместе с мужем посещала новые, только что построенные дома. Их принимали, ставили угощения на стол. И жена главного руководителя страны потом пошла вместе с хозяйкой дома мыть посуду. В таких вещах есть доля некоего политического театра, но, в принципе, политик, играющий в такую игру, часто подчеркивает реально присущие ему черты.

Именно при Ким Чен Ыне на важные государственные должности стали впервые назначать женщин. Сейчас министр иностранных дел КНДР — женщина (Чхве Сон Хи. — NEWS.ru). Глава личного секретариата Ким Чен Ына тоже женщина.

Тут я процитирую свою супругу, которая профессионально изучает КНДР. Она сказала, что Ким Чен Ын провел слишком много времени в тех местах, где стали подозревать, что женщина тоже человек.

Фото: Inter-Korean Summit Press Corps/Global Look Press Ким Чен Ын и Ли Соль Чжу

Можно ли назвать Россию и КНДР союзниками

— Чьим союзником считает себя Ким Чен Ын?

— Ничьим. Для Северной Кореи всегда было очень важно сохранять максимальную независимость от внешних игроков. Что касается России, то есть некоторые области, в которых интересы двух стран пересекаются. У обеих стран есть общий противник в лице США. Еще, например, военная помощь, которая, однако, не подтверждается на официальном уровне.

Дело в том, что Пхеньян десятилетиями готовился к артиллерийской войне против Сеула. Было налажено массовое производство снарядов, в том числе и крупнокалиберных. Обе Кореи имеют в своём распоряжении очень большие запасы этих снарядов. КНДР с большим удовольствием готова продать какую-то часть запасов за конвертируемую валюту.

Есть другая область совпадения интересов: поставки рабочей силы в Россию. Корейские рабочие находятся на территории СССР, а потом России, беспрерывно начиная с 1946 года. Сначала это были рабочие, в основном занятые на рыбных промыслах и переработке рыбы. С середины 1960-х до 1990-х годов это были в основном лесорубы. По сравнению с другими рабочими мигрантами они дисциплинированны, не хотят вступать в какие-то конфликтные ситуации, работают неплохо, хотя это не означает, что они ангелы в спецовках. Затем пришел черед строителей.

Также возможно использование некоторых северокорейских портов на побережье моря, которое в России называют Японским, а в обоих Кореях — Восточно-Корейским. Главными продуктами северокорейского экспорта являлись уголь, железная руда, морепродукты, рыба, кальмары и продукция легкой промышленности. Понятно, что все это России не особо нужно.

Фото: Kcna/Xinhua/Global Look Press Ким Чен Ын

«Заряд был такой, что все дребезжало»

— Что касается ядерного оружия КНДР. Есть ли оно и в каком виде?

— Северная Корея успешно провела целую серию ядерных испытаний. Последние, шестые по счету, прошли в сентябре 2017 года. Заряд там был такой, что на китайской территории все дребезжало. Есть ядерное изделие, которое монтируется в шахте, а потом взрывается. Но в отношении реальных боеголовок, которые могут быть установлены на баллистических и крылатых ракетах, вопрос остается. На него точного ответа нет.

Работает несколько крупных центров по обогащению урана. Делают новые заряды, но сейчас главное для них — это средства доставки. После некоторых проблем они провели в середине декабря прошлого года серию удачных испытаний новой тяжелой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18», способной поразить любую точку, согласно оценочной дальности, на Земном шаре, и в частности в США.

Как относятся к Ким Чен Ыну в России

— А для России кем является Северная Корея? Партнером? Союзником?

— Текущий партнер. Союзнические отношения все-таки предусматривают более высокий уровень взаимного доверия. Наши ныне действующие межгосударственные соглашения не предполагают даже намеков на военный союз. Так что это довольно близкий партнер в некоторых экономических областях.

Между странами возможна политическая координация, возможно даже сотрудничество в военных областях там, где есть обоюдная заинтересованность, например в противостоянии с США. Но я не ожидал бы особо активного военного сотрудничества.

— Российские оппозиционеры часто высказывают мнение, что РФ все более приближается к КНДР в вопросах политических свобод. Как вы считаете?

— Нет, это не так. Даже в относительно для себя либеральные времена Северная Корея входила в число крайне авторитарных стран. Если бы мы сейчас находились в Северной Корее, то не смогли бы закончить этот разговор. Вас бы уже везли в полицию с выбитыми зубами и дали бы вам пожизненный срок, а может быть, и высшую меру. А ваша семья вышла бы из лагерей лет через 10, потому что за такое преступление, которое вы сейчас, с точки зрения северокорейского права, совершаете, в этой стране посадили бы и членов семьи.

Фото: kremlin.ru/Владимир Смирнов/ТАСС Ким Чен Ын Владимир Путин

Как можно описать режим Ким Чен Ына

— Для северных корейцев Ким Чен Ын — обожаемый руководитель, внук основателя государства Ким Ир Сена. Для мирового сообщества, особенно западных стран, он чуть ли не изгой. Кто он для вас?

— Конечно, Cеверная Корея — это абсолютная монархия. В мире существует много государств с наследственным правлением, при этом парламенты или иные представительские органы власти в них либо отсутствуют, либо существуют чисто номинально. Но поскольку в наши дни объявлять о создании монархии как-то не сподручно, эти страны продолжают именовать себя республиками, проводят чисто формальные ритуализованные выборы. Однако народ понимает, что власть находится в руках определенной семьи и, скорее всего, после смерти или отхода от дел нынешнего лидера будет передана по наследству. Северная Корея относится к числу именно таких стран.

Надо сказать, что у значительной части населения КНДР подобная система особого протеста не вызывает. Корейцы все же на протяжении пары тысячелетий как минимум жили в монархических государствах. Так что когда Ким Чен Ын совершил вполне ожидаемый поступок, представив миру свою дочь, все поняли, что эта девочка либо кто-то другой из его близких со временем станет новым руководителем страны.

Фото: KIM Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press Ким Чен Ын с дочерью

Чем Ким Чен Ын отличается от своих предшественников

— Если сравнивать Ким Чен Ына с дедушкой Ким Ир Сеном — основателем КНДР, правившим 46 лет, и отцом Ким Чен Иром, который находился у власти 17 лет, в чем особенности нынешнего руководителя Северной Кореи?

— Это очень разные люди. Ким Ир Сен был революционером, немножко коммунистом, но в куда большей степени националистом. Он мечтал о создании рая на Земле. Считал, что этот рай можно построить по рецептам советского марксизма. В меру сил старался его построить.

По большому счету, он потерпел неудачу. Вышло наоборот. Получилась страна, которая с годами все больше отставала от соседей по уровню развития экономики, уровню жизни. Ким Ир Сен до конца жизни верил в свои идеи, а если бы и не верил, то отойти от них он уже не мог. Он все же был партизанским командиром, человеком храбрым и жестким, а то и жестоким.

Ким Чен Ир вырос уже сыном правителя страны и довольно быстро стал восприниматься как его преемник. Но это был молодой принц, совершенно не склонный к политической жизни, поскольку любил искусство, особенно кинематограф. Характер у него был богемный. Он был веселым, любил женщин, вкусную еду. По характеру был мягким, добрым, в отличие от его сурового отца-революционера. Оказавшись во главе государства, он был вынужден делать многое для того, чтобы сохранить это государство и положение своей семьи и, шире говоря, корейской правящей элиты во главе этого государства.

Ким Чен Ын, в отличие от отца, который практически никогда не выезжал за границу и не говорил на иностранных языках, провел свою юность за рубежом. Он учился в элитной школе в Швейцарии, неплохо говорит на иностранных языках, знает, что такое интернет, был погружен в современную западную массовую культуру.

Неожиданно придя к власти, поскольку его отец умер внезапно, Ким Чен Ын искренне пытался изменить ситуацию. Он начал радикальные экономические реформы, которые очень напоминали те, что тремя десятилетиями раньше происходили в Китае. Он попытался повысить уровень жизни населения, не отказываясь от приоритета ВПК.

Поначалу ему это удавалось. Первые восемь лет его правления стали временем рекордного экономического роста КНДР, что сделало его популярным, он воспринимался как хороший государь. Его отца в народе особо не любили. Сам Ким Чен Ир это знал, и не случайно в последние годы жизни он распорядился, чтобы его сына — Ким Чен Ына — воспринимали как наследника именно дедушки-революционера, а не отца. Укрепить его позиции можно было, подчеркивая именно связь с основателем государства.

Фото: WOJCIECH KRYNSKI/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press Ким Ир Сен

В КНДР считалось, что при Ким Ир Сене все было хорошо, всем выдавали карточки, положенное количество зерна, изредка давали немножко мяса и рыбы. Страна, в общем, росла. У всех была гарантированная спокойная жизнь. Но он умер, и все пошло наперекосяк. Конечно, на самом деле это было не так. Сыну пришлось расплачиваться за ошибки отца. Был долгий тяжелый кризис. С 1996 по 1999 год от голода умерло около полумиллиона человек.

К власти пришел внук, и экономика стала сразу расти. В массовом сознании жителей КНДР он стал популярным. Но так ситуация воспринималась до 2020 года. Потом началось резкое осложнение международной обстановки, против Северной Кореи были введены очень жесткие санкции, потом началась пандемия коронавируса, сопровождавшаяся беспрецедентным по своей жесткостью карантином. Все это привело к ухудшению экономической ситуации.

Как менялась КНДР при Кимах

— Советский Союз при разных руководителях был разным. Сталинский СССР резко отличался от хрущевского или брежневского. А КНДР тоже имела такую особенность?

— Да, хотя в Северной Корее фактор личности руководителя играл меньшую роль, чем в Советском Союзе. Но страна была очень разной. Начиная с 1953 года, с момента окончания Корейской войны, и до где-то начала 1960-х годов КНДР была страной народной демократии, немного напоминающей страны Восточной Европы. Она была ориентирована на СССР, старалась его копировать, хотя это получалось не всегда — очень разная культура в странах, разная экономическая база. КНДР была очень бедной страной.

Потом, с начала 1960-х до конца 1980-х годов, КНДР стала очень непохожей на другие социалистические страны. Ким Ир Сен попытался реализовать представления об идеальном государстве.

Это уже была страна с тотальным идеологическим контролем. Для выезда за пределы своего района на день-два нужно было получать разрешение в полиции. Любая иностранная литература, и в первую очередь советская, поступала в спецхран. Существовала тотальная карточная система, хотя сами северные корейцы относились к ней позитивно, потому что она гарантировала практически бесплатный прожиточный минимум любому жителю страны.

Фото: ddrbildarchiv.de/dpa-Zentralbild/Global Look Press Рабочие в Северной Корее, начало 1970-х

В 1990-х годах в КНДР пришел экономический кризис, произошло снижение промышленного производства почти в два раза, остановились заводы, был голод. Это был развал всей системы, и в то же время началось возрождение частного бизнеса, поначалу мелкого. Условная бабушка, которая варила дома лапшу, продавала ее на рынке, платила небольшие взятки полиции и начальству.

Но к концу 1990-х и началу 2000-х годов возникает уже большой частный сектор — крупные предприятия порой с десятками или даже сотнями наемных рабочих. Формально эти компании регистрировали как госсобственность. Они платят, естественно, налоги государству. К этому времени заканчивается кризис, начинается период восстановления. Численность политзаключенных по-прежнему остается самой большой в мире, но все же сокращается. Люди начинают вести себя чуть свободнее. В литературе в искусстве наблюдается очень легкая либерализация, начинают даже больше говорить не о любви к вождю, а просто о любви между людьми, хотя любовь к вождю продолжает оставаться ключевой.

Придя к власти, Ким Чен Ын заявил, что кончилось время затягивания поясов, теперь страна сосредоточится на росте экономики и уровня жизни. Поначалу так и было. Но в политическом плане он не то чтобы стал закручивать гайки, но серьезно стал относится к пограничному контролю, следил за распространением информации о стране. При нем фактически была закрыта граница с Китаем.

Видимо, опасаясь заговора, он в первые годы правления постоянно снимал с постов высокопоставленных силовиков, руководителей службы госбезопасности. При этом значительная часть этих силовиков исчезли абсолютно бесследно. Возможно, они были репрессированы или отправлены на досрочную пенсию. Но в то же время в лучшую сторону изменился Пхеньян, в меньшей степени, но тоже изменились другие города, возобновилось жилищное строительство, прерванное в начале 1990-х годов.

Фото: Kcna/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Ким Чен Ын

— Получается, Ким Чен Ын сделал несколько шагов в сторону экономических свобод, но не политических?

— Он сделал весьма большие шаги в сторону экономических свобод и небольшой шаг назад — в политических. Он ужесточил контроль в обществе, но не до того уровня, который считался нормальным в 1960-е годы, при его дедушке.

Что касается экономического роста, то будем помнить, что КНДР — это очень бедная страна, и в Сингапур она не превращается. Больше похожа на Бангладеш. Уровень валового внутреннего продукта на душу населения составляет примерно $1300. Иными словами, КНДР прошла путь от катастрофического уровня в экономике до просто плохого. Улучшения для северных корейцев были налицо, но в последние два-три года ситуация опять стала ухудшаться.

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