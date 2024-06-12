В России призвали пересмотреть санкции против КНДР Небензя: бессрочный санкционный режим в отношении КНДР следует скорректировать

Фото: MFA Russia/via Global Look Press

Василий Небензя

Бессрочный санкционный режим, действующий в отношении КНДР, необходимо пересмотреть, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании международной организации. По его словам, против этой страны не работают механизмы по корректировке ограничительных мер.

В отношении этой страны не работают механизмы по корректировке рестрикций, не предусмотрена процедура справедливого решения о делистировании тех или иных лиц. Все остальные ограничительные меры в отношении других стран имеют конечные реалистичные цели, подвергаются ревизии на регулярной основе, — обратил внимание дипломат.

Как уточнил Небензя, Северная Корея фактические является единственной страной-исключением, которой отказано во всем. При этом некоторые члены ООН непосредственно дополняют эту «бесчеловечную политику» односторонними санкциями, подчеркнул постпред.

Ранее министр обороны Республики Корея Син Вон Сик объявил, что Южная Корея и США приступили к разработке мер на случай, если КНДР усилит свой военный потенциал. По его словам, этому могут поспособствовать «поставки военных технологий из России».

До этого замминистра обороны Северной Кореи Ким Ган Ир указал, что военные готовы принять меры в отношении США и Южной Кореи, если те продолжат свои провокации, направленные против суверенитета республики. Чиновник назвал «психологическим заговором» то, что Сеул усилил распространение пропагандистских листов на территории КНДР.