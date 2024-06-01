США и Южная Корея серьезно озаботились усилением КНДР «из-за России» США и Южная Корея разрабатывают меры на случай усиления КНДР из-за «поставок РФ»

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Южная Корея и США приступили к разработке мер на случай, если КНДР усилит свой военный потенциал, сообщил министр обороны Республики Корея Син Вон Сик на сингапурском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла». По его словам, этому могут поспособствовать «поставки военных технологий из России». Руководство обеих стран считает, что РФ и Северная Корея передали друг другу 10 тысяч контейнеров, передает ТАСС.

Северная Корея экспортировала [в Россию] ракеты и артиллерию, а получала нефть, продовольствие и военные технологии. Северная Корея получила их из России — это наше предположение <...> Если это продолжится, потенциал Северной Кореи в обычном вооружении может серьезно возрасти. Это неизбежный риск, с которым мы имеем дело. Корея и США составляют меры, чтобы противодействовать этому, — заявил Син Вон Сик.

Российская сторона при этом неоднократно подчеркивала, что подобные обвинения являются голословными и бездоказательными. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров называл слухами утверждения о военных поставках между странами.

Ранее Разведывательное управление Пентагона (DIA) опубликовало доклад, в котором обвинило Россию в применении на Украине ракет производства КНДР. В документе содержится рассекреченный анализ обломков ракет, найденных в разных регионах страны. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.