Россию обвинили в использовании ракет из КНДР в зоне СВО Пентагон обвинил Россию в ударах ракетами КНДР по объектам на Украине

Фото: Kenichiro Seki/Xinhua/Global Look Press

Разведывательное управление Пентагона (DIA) опубликовало доклад, в котором обвиняет Россию в применении на Украине ракет производства КНДР. В документе содержится рассекреченный анализ обломков ракет, найденных в разных регионах республики. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Россия использовала ракеты КНДР для нанесения ударов по целям на Украине, — говорится в докладе DIA.

Авторы доклада утверждают, что Москва оказала Пхеньяну дипломатическую поддержку. Она выразилась в том, что РФ наложила в ООН вето на меры, направленные на обеспечение санкционного режима в отношении Северной Кореи. В документе говорится, что ВС России якобы получили представление о том, как проявляют себя северокорейские ракеты в режиме реального боя. В том числе против современных систем противоракетной обороны.

К таким выводам специалисты разведки пришли на основании сравнительного анализа изображений обнаруженных в Харькове обломков ракет и снарядов, показанных северокорейскими СМИ. В DIA решили, что они идентичны.

Ранее стало известно: отчет, в котором утверждается, что 2 января в Харькове были найдены обломки северокорейской ракеты «Хвасон-11», нельзя считать экспертным. Дипломатический источник в ООН сообщил, что документ был подготовлен непрофильными специалистами.