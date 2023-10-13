Белый дом обвинил КНДР в поставках оружия России Кирби: КНДР передала России более тысячи контейнеров с боеприпасами

Фото: Guenter Fischer/imagebroker.com/Global Look Press

Американская администрация полагает, что власти КНДР направили более тысячи контейнеров с «военной техникой и боеприпасами» России для применения на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге, передает ТАСС. По его словам, груз был поставлен по морю.

За последние недели Северная Корея поставила России более одной тысячи контейнеров с военной техникой и боеприпасами. Сегодня мы публикуем снимки, на которых видно, как проходила транспортировка этих контейнеров из КНДР в Россию морским путем, — сказал Кирби.

Он отметил, что Белый дом «осудил КНДР» за такие действия. Администрация в Вашингтоне «обеспокоена по поводу помощи», которую Россия может оказать Северной Корее в ответ. Кирби добавил, что, по оценкам США, Пхеньян хочет получить от Москвы истребители, ракеты класса «поверхность — воздух», бронетехнику, оборудование для выпуска баллистических ракет и передовые технологии.

В Вашингтоне следят за тем, поставит ли Москва данные средства Северной Корее. Разведка США считает, что «российские суда, разгружающие контейнеры в КНДР, могут представлять собой первые поставки материалов из России», заключил Кирби.

Недавний визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию дал повод западным аналитикам предположить, что Москве срочно понадобилась помощь КНДР на «украинском фронте». Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко опроверг эти домыслы, заявив, что у РФ достаточно собственных сил и средств для достижения целей СВО.