МАГАТЭ заявило о необходимости возобновления сотрудничества с КНДР Гросси: ядерная программа Северной Кореи очень амбициозна и бесконтрольна

Фото: IAEA/XinHua/Global Look Press

Рафаэль Гросси

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) считает необходимым возобновление сотрудничества с КНДР, заявил глава агентства Рафаэль Гросси в интервью газете «Известия». По его словам, ядерная программа республики «очень амбициозна», и никто не знает, соблюдает ли Пхеньян хотя бы минимальные стандарты безопасности.

Гросси посетовал, что международному сообществу не удалось сдерживать КНДР в ядерной сфере, но переписать историю невозможно. Поэтому нужно возобновить утерянные связи, чтобы вести наблюдение за производством ядерного топлива, переработкой урана, регенерацией и ядерными реакторами, которые есть у Северной Кореи.

Так что никто — ни мы в МАГАТЭ, ни соседние страны, включая Россию и Китай, — никто не знает, соблюдаются ли минимальные стандарты безопасности, — сказал Гросси.

Ранее директор МАГАТЭ объяснил, почему агентство не может давать независимую оценку виновников обстрелов Запорожской АЭС. По его словам, дроны могут иметь запутанную траекторию, и по обломкам оружия не всегда можно определить, чье оно. Прежде чем показывать на кого-то пальцем, МАГАТЭ следует четко определить источник проблемы, добавил он. Но такой информации у агентства нет.