«Запад подталкивает Украину»: Путин оценил удары Киева по мирным целям в РФ Путин: Запад вооружает Украину для ударов по мирным целям в России

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Владимир Путин

Запад подталкивает Украину наносить удары по территории России, причем по заведомо мирным целям, написал в статье для главной северокорейской газеты «Нодон Синмун» президент РФ Владимир Путин. В опубликованном пресс-службой Кремля материале «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года» он указывает на тот факт, что западные противники снабжают Киев деньгами, оружием и разведывательными данными.

Позволяют и фактически подталкивают использовать современное западное оружие и технику для нанесения ударов по российской территории. Причем чаще всего — по заведомо мирным целям, — подчеркнул российский лидер.

При этом попытки коллективного Запада сдержать и изолировать Россию провалились, написал Путин. Страна продолжает наращивать экономический потенциал, развивать промышленность, инфраструктуру, науку и культуру, отметил он.

По словам российского президента, США и их сателлиты стараются затянуть конфликт на Украине и даже разжечь его с большей силой. Вашингтон также выдвигает в адрес Пхеньяна неприемлемые требования, несмотря на желание северокорейских властей разрешить все разногласия, посетовал Путин.

Отрадно, что наши корейские друзья — несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США — столь же эффективно отстаивают свои интересы, — написал он.

По мнению Владимира Путина, лидер КНДР правильно следует курсом, заложенным его предшественниками. Он подчеркнул, что в очередной раз в этом убедился на встрече, состоявшейся в сентябре прошлого года в России на космодроме Восточный.

Российский президента также высоко оценил поддержку КНДР в проведении специальной военной операции на Украине. Российский лидер в своей статье для северокорейской газеты «Нодон Синмун» упомянул солидарность Пхеньяна с Москвой по ключевым международным вопросам, готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды на площадке Организации Объединенных Наций.