В Госдуме заявили, что санкции в отношении КНДР нужно пересмотреть Депутат Морозов: РФ будет настаивать на пересмотре санкции против КНДР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Морозов

Предстоящий визит Владимира Путина в КНДР — это логическое продолжение того стратегического курса, который выстраивает Россия в отношении КНДР, сообщил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов. Он также отметил, что Россия намерена взаимодействовать с КНДР во многих областях, в этом заключается суверенное право России.

Стратегический курс базируется на принципах добрососедства и взаимного уважения. Ни ООН, ни коллективный Запад не вправе диктовать нам условия, по которым мы должны жить, развивать или не развивать отношения с той или иной страной, — рассказал Морозов.

Он также отметил, что никаких санкций ООН Россия точно не нарушает, и назвал актуальным вопросом правомерность и необходимость таких санкционных механизмов в современных условиях.

И естественно мы всегда будем выступать против новых ограничений в отношении КНДР. Более того, Россия будет настаивать на пересмотре режима бессрочных санкций против Северной Кореи, — заключил собеседник издания.

Председатель комитета по международным делам Совета Федерации Григорий Карасин считает, что на визит президента России Владимира Путина в КНДР не должны повлиять санкции, введенные Советом Безопасности ООН в отношении Пхеньяна. По его словам, и РФ, и Северная Корея и без того обложены ограничительными мерами со всех сторон.