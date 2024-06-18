Переговоры Путина с Ким Чен Ыном в КНДР: каких итогов боятся западные СМИ

Фото: kremlin.ru/Владимир Смирнов/ТАСС

Баннер на площади имени Ким Ир Сена во время подготовки города к государственному визиту президента РФ Владимира Путина

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Северную Корею вечером 18 июня. Глава КНДР Ким Чен Ын лично встретил лидера РФ в аэропорту Пхеньяна. Западные СМИ и эксперты обеспокоены поездкой Путина и гадают, чем закончатся его переговоры с северокорейским коллегой. Как могут измениться отношения КНДР и РФ и какие версии выдвигают иностранные журналисты — в материале NEWS.ru.

Что известно о визите Путина в КНДР

17 июня помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в программе поездки — официальные переговоры российской делегации с местными властями и неформальное общение Путина с северокорейским коллегой.

Ожидается, что в среду, 19 июня, пройдет основная часть мероприятий с участием Путина. Российский президент обсудит с Ким Чен Ыном наиболее важные и чувствительные вопросы. В ходе визита в Пхеньян Путин намерен возложить венок к монументу «Освобождение» и присутствовать на организованном корейской стороной торжественном концерте. В последний день визита по дороге в аэропорт лидеры стран посетят храм Святой Живоначальной Троицы в квартале Чонбэк района Раннан.

Перед поездкой Путин распорядился утвердить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. Согласно указу президента, подписание следует провести на высшем уровне.

Перед визитом главы РФ в Пхеньян в северокорейской газете «Нодон синмун» появилась его статья под названием «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года». Он рассказал, каким видит будущие отношения двух стран. Путин напомнил, что СССР стал первым государством, установившим дипломатические отношения с Северной Кореей. Президент России также поблагодарил Пхеньян за поддержку СВО и солидарность в ключевых мировых вопросах.

«Мы готовы к тесному взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными. Для этого будем развивать альтернативные, неподконтрольные Западу механизмы торговли и взаимных расчетов», — отметил Путин.

Фото: kremlin.ru/Владимир Смирнов/ТАСС Ким Чен Ын и Владимир Путин

Что говорят о целях визита Путина эксперты

Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов предположил в беседе с NEWS.ru, что визит Путина в Пхеньян — это ответ на развивающиеся связи Запада со странами Азии. По его мнению, в Северо-Восточной Азии складываются два лагеря: в одном из них — Россия, КНДР и Китай, в другом — США, Япония и Южная Корея.

«Плотность взаимодействия и широта сотрудничества в нашем треугольнике пока ниже того уровня, которого достигли наши оппоненты. Поэтому визит — это попытка что-то сделать с образовавшимся дисбалансом, ускорить развитие российско-северокорейского сотрудничества в самых разных областях, превратить его в полноценное стратегическое партнерство, а также содействовать трехстороннему взаимодействию с КНДР и Китаем», — считает он.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Ким Чен Ын посещают космодром Восточный

Как за рубежом отреагировали на визит Путина в КНДР

Южная Корея выразила обеспокоенность из-за командировки российского лидера. 14 июня замминистра иностранных дел республики Ким Хон Гюн провел телефонный разговор с заместителем госсекретаря США Куртом Кэмпбеллом. По итогам беседы они оба заявили, что визит Путина не должен привести к расширению военного сотрудничества между двумя странами и нарушениям санкций Совбеза ООН в отношении Пхеньяна.

Власти США будут внимательно следить за поездкой Владимира Путина в КНДР, заявил 17 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. По его словам, в Вашингтоне удивлены этим визитом.

«Нас беспокоит углубление отношений между этими двумя странами не только из-за их влияния на Украину, но и потому, что взаимность, которая может возникнуть, способна повлиять на положение дел на Корейском полуострове», — сказал Кирби.

Кроме того, Штаты недовольны планами Путина посетить Вьетнам после Северной Кореи. Неназванный представитель посольства в Ханое сказал Reuters, что местные власти таким образом предоставляют России «платформу для пропаганды». «Если Путин сможет свободно путешествовать, это может нормализовать вопиющие нарушения Россией международного права», — добавил он.

Военный эксперт капитан I ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru напомнил, что поддержание контактов с зарубежными государствами — суверенное право России. По его мнению, Запад не может критиковать за это Москву, так как она не нарушает международных норм.

«Мы соблюдаем все правила. Лидер КНДР был в России, сейчас пройдет визит ответной вежливости, встреча стран, которые активно сопротивляются западной гегемонии. То, что Запад что-то не устраивает, — это его проблемы. Почему-то они считают, что все, что нравится им, должно нравиться и другим. Но так не бывает», — считает эксперт.

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Globall Look Press Джон Кирби

Что написали о визите Путина в КНДР западные СМИ

Поездка Путина в Пхеньян взволновала и журналистов зарубежных СМИ, которые выражают опасения из-за возможных итогов встречи двух лидеров. Так, на сайте CNBC вышла статья, авторы которой назвали углубление отношений Пхеньяна и Москвы «все более опасным для Запада». Они привели мнение главы Центра стратегических и международных исследований Виктора Ча. Аналитик назвал переговоры Путина и Ким Чен Ына величайшей угрозой национальной безопасности США со времен корейской войны.

«Эти отношения, имеющие глубокую историю и укрепившиеся на фоне украинского конфликта, подрывают безопасность Европы, Азии и Соединенных Штатов», — утверждает Ча.

Обозреватели южнокорейского агентства Yonhap предположили, что центральной темой диалога глав России и КНДР станет сотрудничество в военной сфере.

Ссылаясь на заведующего департаментом Азиатско-Тихоокеанской безопасности Института Хадсона Патрика Кронина, авторы материала написали: «Они могут заявить, что отношения носят характер всестороннего сотрудничества. Обе страны действительно стоят перед серьезными экономическими вызовами. Но какими бы ни были слова, их диалог сосредоточен на вопросах оборонного партнерства».

Агентство Associated Press подчеркнуло, что первый за 24 года визит Путина в Пхеньян укрепит позиции Северной Кореи на мировой арене и будет выгодным Ким Чен Ыну.

«Саммит не только повышает статус КНДР среди стран, которые выступают против мирового порядка, возглавляемого США. Он помогает укрепить внутреннюю легитимность Ким Чен Ына. Россия не может экономически заменить Китай, но расширение сотрудничества с Москвой показывает, что у Пхеньяна есть варианты», — сказал в беседе с AP Лейф-Эрик Исли, профессор Университета Ихва в Сеуле.

В разговоре с ABC News он допустил, что Путин и Ким Чен Ын могут договориться о передаче КНДР «чувствительных военных технологий». По мнению профессора, это нарушит санкции ООН и дестабилизирует ситуацию на Корейском полуострове и в Восточной Азии.

Фото: kremlin.ru/Владимир Смирнов, ТАСС Владимир Путин и Ким Чен Ын

Почему Запад боится союза России и КНДР

Американская разведка утверждает, что осенью 2023 года Пхеньян якобы поставил Москве не менее тысячи контейнеров с боеприпасами и оружием. Первый замгоссекретаря США Курт Кэмпбелл признал, что такое сотрудничество двух стран стало предметом озабоченности ЕС и НАТО.

17 июня представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что за прошедшие месяцы партнерство РФ и КНДР в этой сфере расширилось. По подсчетам Штатов, речь может идти уже об 11 тысячах контейнеров с боеприпасами и десятках баллистических ракет северокорейского производства. По мнению Миллера, поездка Путина в Пхеньян направлена на получение большего количества вооружений.

Главный научный сотрудник Центра «Россия, Китай, мир» Владимир Петровский в беседе с NEWS.ru назвал опасения Запада беспочвенными. По мнению эксперта, основными темами встречи в Пхеньяне станут торгово-экономические отношения между странами и развитие гуманитарных связей, особенно туризма.

«Северная Корея становится достаточно популярным направлением, особенно для людей, которые живут на российском Дальнем Востоке. Что касается разговоров, будто Северная Корея поставляет РФ боеприпасы, — Россия в этом не нуждается. Кроме того, в договоре стран о дружбе и сотрудничестве вообще нет положения о военных поставках», — заметил он.

Кортунов придерживается иного мнения. «Это та сфера сотрудничества, о которой не принято распространяться в публичном пространстве. Поэтому, если здесь будут достигнуты договоренности, мы едва ли об этом узнаем. Но насчет того, что взаимодействие двух стран может включать в себя данное измерение, сомнений нет», — считает собеседник.

Депутат Госдумы Александр Толмачев предположил в беседе с NEWS.ru, что России пора открыто рассказывать о военных союзах. По его мнению, сотрудничество РФ с КНДР — закономерный итог создания «восточного НАТО» в Азии.

«Противовес бывшим колонизаторам нужен во всех регионах мира. В Северной Корее сконцентрированы огромные объемы советского оружия, это необходимо использовать на все 100%, параллельно помогая Пхеньяну бороться с США и их вассалами. Точек взаимного интереса у России и КНДР — множество. Разумеется, среди них есть и военные, — резюмировал парламентарий.

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