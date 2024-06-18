Ким Чен Ын встретил Путина в Пхеньяне

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин прибыл в Пхеньян, где его встретил лидер КНДР Ким Чен Ын. Предстоящие переговоры лидеров двух стран станут уже третьими за пять лет. Визит российского президента носит статус государственного, передает Кремль.

Владимир Путин прилетел в столицу КНДР Пхеньян, — говорится в сообщении.

Уточняется, что содержательная часть поездки запланирована на 19 июня. Лидеры стран проведут переговоры в разных форматах. Их встреча займет по меньшей мере девять часов.

Сначала состоится церемония официальной встречи на площади имени Ким Ир Сена, после чего пройдёт традиционное фотографирование. Путина пригласят на переговоры в госрезиденцию Кымсуан. Потом лидеры продолжат общение в формате тет-а-тет.

Путин также намерен возложить венок к монументу «Освобождение» и посетить организованный корейской стороной торжественный концерт. В завершение визита уже по дороге в аэропорт лидеры посетят храм Святой Живоначальной Троицы в квартале Чонбэк района Раннан.

Ранее Путин заявил, что высоко ценит поддержку КНДР в проведении специальной военной операции на Украине. Российский лидер также упомянул солидарность Пхеньяна с Москвой по ключевым международным вопросам.