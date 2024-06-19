Путин рассказал о поддержке КНДР на украинском направлении Путин: Россия ценит поддержку КНДР на украинском направлении

Фото: kremlin.ru

Ким Чен Ын, Владимир Путин

Россия ценит поддержку КНДР, которую страна оказывает Москве, заявил президент РФ Владимир Путин на открытии переговоров с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном в расширенном составе. Глава государства отдельно отметил поддержку российской политики со стороны Пхеньяна на украинском направлении, передает ТАСС.

Высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе на украинском направлении, — заявил Путин.

Ранее в Пхеньяне на площади Ким Ир Сена началась церемония официальной встречи лидеров РФ и КНДР. По завершении совместной фотосессии главы стран проследовали в государственную резиденцию «Кымсусан».

До этого Путин и Ким Чен Ын не смогли решить, кто первым сядет в лимузин президента РФ. Они несколько раз жестами предлагали друг другу занять сиденье, но каждый из них уступал коллеге. В итоге российский лидер занял место справа, тогда как глава КНДР с улыбкой обошел автомобиль и расположился на левом заднем сидении. Аэропорт они покинули на одной машине, их сопровождал кортеж мотоциклистов.

Также сообщалось, что Путин планирует возложить венок к монументу «Освобождение» и посетить организованный корейской стороной торжественный концерт. В завершение визита уже по дороге в аэропорт лидеры посетят храм Святой Живоначальной Троицы в квартале Чонбэк района Раннан.