Путин заявил о новой основе отношений России и КНДР Путин: новый фундаментальный документ ляжет в основу отношений России и КНДР

Фото: kremlin.ru

Ким Чен Ын и Владимир Путин

Новый фундаментальный документ ляжет в основу отношений России и КНДР на долгие годы вперед, заявил российский президент Владимир Путин на переговорах с председателем КНДР Ким Чен Ыном. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, в строительстве межгосударственных связей стороны значительно продвинулись во время визита Ким Чен Ына в РФ в прошлом году.

Сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу, — сказал Путин.

Президент России добавил, что взаимодействие между сторонами основано на равноправии и взаимном уважении. По его словам, стороны учитывают интересы друг друга. Российский лидер рассказал, что рад воспользоваться приглашением Ким Чен Ына и возможностью посетить Северную Корею.

Открывая переговоры с российским лидером, председатель КНДР Ким Чен Ын заявил, что отношения России и Северной Кореи вступают в период нового расцвета, который даже нельзя сравнивать с советским периодом. Также он отметил роль Москвы в поддержании стратегического баланса в мире и поддержал проведение спецоперации на Украине.

Эксперт немецкого Фонда им. Фридриха Науманна Фредерик Шпор считает, что визит президента России Владимира Путина в КНДР стал шагом к новому мировому порядку, в котором не действуют старые правила. По его словам, глава РФ «больше не чувствует себя связанным старыми санкциями».