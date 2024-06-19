Путин рассказал, на чем основываются отношения России и КНДР Путин: отношения России и КНДР основаны на равноправии и взаимном уважении

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Ким Чен Ын, Владимир Путин

Взаимодействие между Россией и КНДР основано на равноправии и взаимном уважении, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая переговоры с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном в расширенном составе. По его словам, стороны учитывают интересы друг друга, передает ТАСС.

Взаимодействие между нашими странами основано на принципах равноправия, взаимного уважения интересов друг друга, — заявил Путин.

В обращении к Ким Чен Ыну российский лидер подчеркнул, что искренне рад воспользоваться его приглашением и возможностью посетить Северную Корею. Путин добавил, что Москву и Пхеньян многие десятилетия связывает прочная дружба и тесное добрососедство.

Кроме того, президент РФ заявил, что Москва ценит оказываемую КНДР поддержку. Глава государства отдельно отметил содействие российской политике со стороны Пхеньяна на украинском направлении.

До этого экс-сотрудница американской военной разведки Ребекка Коффлер заявила, что Путин решил обратиться за поддержкой к Северной Корее на случай, если США из-за решений главы Белого дома Джо Байдена руками Киева развяжут третью мировую войну. По ее мнению, российский лидер собирает коалицию стран, готовых дать отпор Вашингтону и его союзникам.