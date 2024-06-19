Президент России Владимир Путин решил обратиться за поддержкой к Северной Корее на случай, если США из-за решений главы Белого дома Джо Байдена руками Киева развяжут третью мировую войну, заявила телеканалу Fox News экс-сотрудница американской военной разведки Ребекка Коффлер. По ее мнению, российский лидер собирает коалицию стран, готовых дать отпор Вашингтону и его союзникам.
Дело в том, что президент Байден недавно разрешил Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов по территории России. Если это произойдет, намеренно или случайно, ядерная доктрина России предусматривает применение ядерного оружия, — подчеркнула Коффлер.
Так экс-разведчица объяснила турне Путина по странам Восточной Азии. В случае третьей мировой войны Запад и Восток окажутся на противоположных сторонах, констатировала она.
Ранее политолог Сергей Марков отметил, что приезд президента России в КНДР испугал Соединенные Штаты. В результате визита будет налажено тесное сотрудничество стран, и «корейские ракеты смогут достать ядерным оружием до всех главных городов США», предположил он опасения Вашингтона.
До этого Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в Пхеньяне. Руководитель КНДР лично ждал российского лидера у трапа Ил-96. Политики обнялись, а затем сразу начали оживленную беседу.