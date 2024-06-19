Политолог объяснил страх США перед союзом России и КНДР Политолог Марков: визит Путина в КНДР напугал США

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Владимир Путин и Ким Чен Ын

Приезд президента России Владимира Путина в КНДР испугал США, заявил политолог Сергей Марков в Telegram-канале «Логика Маркова». По его словам, там опасаются, что в результате визита будет налажено тесное сотрудничество стран, и «корейские ракеты смогут достать ядерным оружием до всех главных городов США».

Там боятся, что в результате визита корейские ракеты смогут достать ядерным оружием до всех главных городов США. То есть будут более дальними, и что важно, — получат спутниковое наведение с разведывательных спутников. А миллионы снарядов будут бить по ВСУ, а сотни тысяч корейцев будут быстро восстанавливать города Донбасса и Новоросии, разбитые как раз этими снарядами, — констатировал эксперт.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тем временем выразила уверенность, что США и всему миру нужно беспокоиться не о сотрудничестве России и КНДР, а о состоянии здоровья президента Штатов Джо Байдена. Это, подчеркнула она, куда более важная проблема. Так дипломат ответила на заявление Белого дома о том, что сотрудничество РФ и Северной Кореи должно беспокоить всех.

До этого Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в Пхеньяне. Руководитель КНДР лично ждал российского лидера у трапа Ил-96. Политики обнялись, а затем сразу начали оживленную беседу.