Захарова призвала США забыть о КНДР и обеспокоиться здоровьем Байдена Захарова: США должны озаботиться состоянием Байдена, а не отношениями РФ и КНДР

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США и всему миру нужно беспокоиться не о сотрудничестве России и КНДР, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram-канале она подчеркнула, что состояние президента Штатов Джо Байдена — куда более важная проблема. Так дипломат ответила на заявление Белого дома о том, что сотрудничество РФ и Северной Кореи должно беспокоить всех.

Если что-то всех и беспокоит, так это состояние Байдена. Как физическое, учитывая, что он руководит ядерной державой и зависает все чаще. Так и финансовое — из-за криминального характера его появления, связанного с украинскими коррупционными аферами, — написала она.

Ранее Захарова упомянула про слова президента Байдена, который несколько лет назад говорил о том, что «мир как никогда нуждается в твердом американском лидерстве». Она указала, что стратегия нацбезопасности США от 2022 года провозглашала мысль о доминировании в качестве национальной идеи, что является уже неактуальным.

Кроме того, дипломат предположила, что администрация президента США стремится к «еще большему кровопусканию» в Европе для удержания своей власти от коллапса. По ее мнению, именно об этом говорит утверждение генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что поставки оружия Киеву станут обязательными для стран — членов Альянса.