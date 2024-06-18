Появилось видео объятий Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне Путин и Ким Чен Ын обнялись при встрече в Пхеньяне

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в Пхеньяне. Руководитель КНДР лично ждал российского лидера у трапа Ил-96. Политики обнялись, а затем сразу начали оживленную беседу, передает РИА Новости.

Глава российского государства прибыл из Якутска ближе к трем часам ночи по местному времени. Рабочая программа дружественного государственного визита начнется в первой половине дня 19 июня, затем Путин отправится во Вьетнам.

Ранее стало известно, что сначала состоится церемония официальной встречи на площади имени Ким Ир Сена, после чего пройдёт традиционное фотографирование. Путина пригласят на переговоры в госрезиденцию Кымсуан. Потом лидеры продолжат общение в формате тет-а-тет.

До этого полковник в отставке Анатолий Матвийчук выразил мнение, что Северная Корея может стать для России боеспособным союзником. Военный эксперт допустил, что председатель КНДР может предложить РФ свою помощь в специальной военной операции в вопросе технологий, поскольку у двух стран много общего в этой сфере. Так, по его словам, даже калибры северокорейских снарядов совпадают с российскими.

Кроме того, политолог Марина Силкина предположила, что Россия сможет предложить КНДР в рамках сотрудничества новейшие технологии. Москва также захотела пересмотреть санкции в отношении Пхеньяна, напомнила специалист.